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SANEAMENTO AMBIENTAL

Em 10 anos, Vila Velha terá 98% de esgoto tratado

O contrato foi celebrado nesta terça-feira (31) no Palácio Anchieta e tem duração de 3 anos

Publicado em 31 de Janeiro de 2017 às 13:22

Publicado em 

31 jan 2017 às 13:22
Foi assinada nesta terça-feira (30) a Parceria Público-Privada (PPP) entre o governo do Estado, por meio da Cesan, e o Grupo Aegea para realizar a ampliação, manutenção e operação do sistema de esgotamento sanitário de Vila Velha. Com isso, a previsão é que a cobertura do sistema seja ampliada de 56% para 98% em 10 anos. O contrato foi celebrado no Palácio Anchieta e tem duração de 30 anos.
Atualmente, 24 mil imóveis estão ligados à rede de esgoto em Vila Velha. Ao final da PPP, esse número deve chegar a 85 mil, segundo a Cesan. Os trabalhos terão início pela região da Grande Terra Vermelha, segundo o presidente da Companhia de Saneamento, Pablo Andreão.
Em 10 anos, Vila Velha terá 98% de esgoto tratado
“Na Grande Terra Vermelha, nós temos um projeto que vamos iniciar prioritariamente. No entanto, nós temos muita rede de esgoto ainda ociosa em Vila Velha, sem que as casas estejam ligadas a ela. Nós vamos buscar essas ligações”, disse.
Os investimentos previstos para o Plano de Universalização do Saneamento para Vila Velha são de aproximadamente R$ 684 milhões. Desse total, R$ 408 milhões serão implementados pela concessionária nos primeiros dez anos de contrato. Outros R$ 277 milhões serão aplicados pela Cesan nos próximos cinco anos, por meio de contrato com o Banco Mundial.
O faturista Cláudio Spinassé, de 47 anos, é morador do bairro Cobilândia, em Vila Velha. Ele afirma que a ampliação do sistema de esgotamento sanitário vai trazer benefícios para os cidadãos. “Ainda existem muitos bairros que não têm saneamento básico, como a Grande Terra Vermelha e parte do Vale Encantado. Com isso, evita, por exemplo, que crianças tenham contato com doenças no dia a dia e que as pessoas gastem com remédios”, disse.
Próximas parcerias
De acordo com Pablo Andreão, os próximos municípios da Grande Vitória que vão contar com Parcerias Público-Privada para a área de saneamento básico são Viana e Cariacica. Segundo o presidente da Cesan, os estudos técnicos para essas cidades estão em fase de finalização.

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