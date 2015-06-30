Elevado número de assassinatos entre jovens 'não é novidade', diz secretário de Segurança

Os dados do "Mapa da Violência: adolescentes de 16 e 17 anos", que aponta o Espírito Santo como o segundo estado com maior número de homicídios contra as vítimas deste perfil no país, não são uma surpresa para a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp). Segundo a instituição, os números se repetem há pelo menos 13 anos, desde 2001. Pelo estudo, o Estado registrou 140 mortes para cada grupo de 100 mil adolescentes. No ranking, o Espírito Santo aparece atrás somente de Alagoas e na frente do Ceará. Ações sociais são vistas pelo Estado como a forma de reverter a situação.O secretário de Segurança Pública, André Garcia, diz que os números são preocupantes, apesar de históricos.

"Esse é um cenário preocupante, mas não é novidade. Parece arrogância minha, mas não é. Esse é um dado que vem se mantendo insistentemente, na proporcionalidade. Assusta, mas é a proporção histórica. Sempre variou de 90% a 93%. O que é importante nesse aspecto é considerarmos esse dado específico, dessa faixa etária, mas considerar que no contexto geral nós temos reduzido as mortes no nosso Estado. Não é de agora, nos últimos seis anos, a quantidade tem diminuído. A proporção da participação de jovens, principalmente de 15 a 25 anos, é que está grande não só aqui, mas no país inteiro", explicou à Rádio CBN Vitória.

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Maioridade penal

André Garcia afirma que o Estado diminuiu o número de homicídios em geral. A taxa está em 37%, enquanto a média nacional é de 29%. Questionado sobre a maioridade penal, o secretário declara que reduzi-la não resolveria o problema. André Garcia conclui que a solução está em políticas públicas de inclusão social.

"Eu não acredito na redução da maioridade penal para solução desse problema. A redução da maioridade penal é um indicador que talvez traga uma mensagem mais forte do sistema. Mas, um sistema mais forte que não funciona adequadamente não tem mensagem para ninguém. A impunidade vai continuar. O recrutamento vai abaixar a idade. Onde houve redução da maioridade penal (outros países), não há nenhum indicador que aponte um impacto decisivo na redução da criminalidade, mas sim outros fatores", declarou.

Os homicídios contra adolescentes no Estado, segundo a Sesp, tem relação com o tráfico de drogas. Na visão de Garcia a chave para retirar os adolescentes da criminalidade e evitar as mortes está em dois programas que são carro-chefe do governo de Paulo Hartung: os programas Ocupação Social e Escola Viva.

"A maioria das mortes nessa idade acontece, de fato, por causas externas. Um pouco mais da metade é por homicídios, além de acidentes. Essa é uma questão necessita de debate não só pelo ponto de vista da segurança. É por isso que o governo vem construindo a política de Ocupação Social, para que possamos impactar decisivamente nesta questão, gerando oportunidade para os indivíduos que estão nessa faixa etária, que não trabalham e não estudam. Temos que oferecer algo para eles. Se não desde os 12 anos eles vão para o que é mais atrativo (o tráfico de drogas). Nós temos que competir com a capacidade de recrutamento do tráfico", opinou.

Perfil de vítimas

O perfil dos adolescentes mortos por homicídio no Espírito Santo se manteve ao longo dos anos: negros, do sexo masculino, moradores da periferia, com baixo perfil socioeconômico, segundo o secretário.

Foram 3.749 jovens nessa faixa etária vítimas de homicídios, 46% do total de 8.153 óbitos, diz o estudo de autoria do sociólogo Julio Jacobo. A média é de 10,3 adolescentes assassinados por dia no país. As outras causas foram acidentes de transporte (13,9%) e suicídios (3,5%).