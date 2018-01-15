Eleitores viram a noite em fila para fazer biometria em Vila Velha

Faltando menos de uma semana para o fim do prazo do cadastramento biométrico em Vila Velha, eleitores chegaram a virar a noite na calçada do Shopping Boulevard. A fila dava voltas em todo o shopping na manhã desta segunda-feira (15). O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) informou que não vai prorrogar o prazo, que termina no dia 19 de janeiro. O eleitor de Vila Velha que não comparecer na Central da Biometria terá seu título cancelado e, entre outras sanções, não poderá se inscrever em concurso público ou tirar passaporte.

Agnaldo Brito chegou 19h na fila do cadastramento biométrico Crédito: Caíque Verli

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Os primeiros atendidos na manhã desta segunda chegaram na noite de domingo(14). O pintor Agnaldo Brito foi o primeiro a sair da central com o novo título de eleitor. Ele chegou às 19h de domingo preparado para enfrentar a maratona na fila. "Para jantar trouxe carré, saladinha, feijão, macarrão, água. E café. Para passar a noite, cobertor, a força e a coragem. Que Deus me trouxe e agora, em nome de Jesus, estou indo embora com meu título na mão e alegre", conta.

A dona de casa Dionélia de Jesus Araújo não virou a noite na fila, mas precisou madrugar para sair o quanto antes do

Dionélia de Jesus Araújo na fila do cadastramento Crédito: Caíque Verli

shopping. "Cheguei aqui por volta de 6h30. Saí de casa às 5h50 e é tenso. Corremos um certo risco porque estar cedo aqui é perigoso", desabafa.