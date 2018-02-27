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Eleitores que não votaram em 2016 devem R$800 mil à Justiça Eleitoral

Eleitores com problema precisam procurar cartórios eleitorais para resolver o problema

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 13:43

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

27 fev 2018 às 13:43
Eleitores que não votaram em 2016 devem xx mil à Justiça Eleitoral Crédito: Edson Chagas
Mais de 230 mil eleitores capixabas que deixaram de votar nas eleições de 2016 ainda precisam quitar suas obrigações com a Justiça Eleitoral. Em casos de ausência não justificada, o eleitor precisa pagar uma multa de R$ 3,50 para ficar com sua situação regularizada. Sendo assim, os 230.971 eleitores que não foram às urnas no Estado devem, juntos, um montante de R$ 808.398 mil. Um valor que é repassado para o fundo partidário e divido entre os partidos políticos.
Os números de eleitores faltosos das eleições de 2016 foram divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, sendo divididos entre votações do primeiro e de segundo turno. Caso um eleitor tenha faltado aos dois dias, terá que pagar duas multas. No primeiro turno 133.515 eleitores não compareceram às urnas e no segundo turno foram 97.456 faltosos.
Eleitores que não votaram em 2016 devem 800 mil à Justiça Eleitoral
É importante destacar que o não comparecimento nas votações de 2016 não impede o cidadão de votar no pleito do próximo mês de outubro. O possível cancelamento do título de eleitor só acontece após o eleitor faltar três votações seguidas, sem justificar ou pagar a multa em nenhuma das três ocasiões. Desta maneira, um eleitor capixaba que completar três eleições sem votar em 2018, só corre o risco de ter o título suspenso em 2019.
A assessora técnica da Corregedoria do TRE, Jaqueline Magalhães Nunes, explicou qual caminho deve seguir o eleitor que está em situação irregular.
“A pessoa precisa ir um cartório eleitoral primeiro, paga a multa no Banco do Brasil e volta ao cartório. Depois, o cartório dá baixa na multa para a pessoa ter quitação com a Justiça Eleitoral”, explicou a representante do TRE-ES.
Além de ficar impedido de votar, um eleitor com o título cancelado é impedido de tirar passaporte, se inscrever em concurso ou prova para cargo ou função pública, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, entre outras coisas.

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