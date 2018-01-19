Eleitores de Vila Velha, com senha, terão prazo até a próxima semana

Eleitores aguardam sua vez para fazer a biometria em Vila Velha Crédito: TRE-ES/Divulgação

Esta sexta-feira (19) é o último dia para os eleitores de Vila Velha conseguirem as senhas de atendimento para o recadastramento biométrico, de 9h às 18h. Segundo informações do chefe da central de recadastramento, Marcos Roberto de Souza, todas as pessoas que pegarem a senha distribuída no local terão o seu atendimento garantido a partir da semana que vem.

Your browser does not support the audio element. Eleitores de Vila Velha com senha vão ter prazo até a próxima semana

Até a manhã desta sexta-feira, pouco mais de 20 mil eleitores de Vila Velha ainda não tinham regularizado a sua situação com o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).

Com as senhas distribuídas, todas os eleitores serão atendimentos a partir da semana que vem. De acordo com os organizadores, serão 2.500 recadastramentos biométricos por dia.

“Para se ter uma ideia (do tamanho da procura), nós já estamos com as senhas da sexta-feira que vem acabando. Segunda, terça, quarta e quinta já foram distribuídas. Se for preciso, o TRE vai dar mais senhas para a outra semana”, explicou o chefe da central de recadastramento.

Assim como tem acontecido nos últimos dias, filas muito longas foram formadas no shopping de Vila Velha onde está acontecendo o recadastramento biométrico.

Uma das pessoas que estava há horas na fila, o porteiro Jefferson Corrêa, que também é músico, aproveitou o piano que fica na praça de alimentação do shopping para tocar músicas e tentar diminuir a tensão do ambiente.

“A música acalma e todo mundo está aqui angustiado, esperando. A música traz um relaxamento. Isso é muito importante, a música me relaxa e eu quis transmitir um pouco de alegria”, opinou o músico.