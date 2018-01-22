O eleitor de Vila Velha que ainda não procurou a Central da Biometria poderá ser atendido até o dia 30 de janeiro, mesmo que não tenha pego a senha na semana passada.
O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) do Espírito Santo fará o cadastro biométrico desses eleitores, se houver capacidade de atendimento na Central, localizada no Shopping Boulevard.
Eleitor que não procurou Central ainda pode fazer a biometria
O coordenador substituto da central biométrica Jean-Marc Boudeau, explica que esse atendimento não é garantido e será analisado caso a caso.
"Esses casos são analisados aqui na hora quando o eleitor comparece. Então, com toda a certeza, se houver capacidade de atendimento, o eleitor vai ser atendido. Não é uma garantia, é avaliado no momento", explica.
O prazo dado inicialmente para o cadastro biométrico em Vila Velha era até a última sexta-feira (19). Em janeiro, eleitores chegaram a ficar mais de cinco horas na fila.
Desde o último sábado, a Central começou a fazer o atendimento agendado dos eleitores que pegaram as 20 mil senhas distribuídas pelo TRE na semana entre os dias 15 e 19 de janeiro. Para quem pegou a senha, o atendimento é garantido.
Após o dia 30, quem não tiver feito o cadastramento biométrico terá o título cancelado e, entre outras sanções, não poderá tirar passaporte ou participar de concursos públicos.
Segundo Boudeau, para regularizar o título e ter direito a voto nas próximas eleições, o eleitor deverá procurar a Justiça Eleitoral.
"Até o dia 9 de maio, o eleitor poderá regularizar o seu cadastro. Ele vai comparecer à Central munido de um documento de identificação, um comprovante de residência de Vila Velha e o título eleitoral, se ele tiver, porque facilita a localização no cadastro nacional", explica.
O atendimento continuará concentrado na Central montada no Shopping Boulevard. Dos mais de 320 mil eleitores da cidade, 70 mil não tinham feito o recadastramento biométrico até a última sexta-feira.