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ELEIÇÕES 2018

Eleições deste ano no ES terão mais eleitores idosos do que jovens

Os idosos representam cerca de 18% do total de eleitores do Espírito Santo

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 20:02

Publicado em 

08 jun 2018 às 20:02
Crédito: Justiça Eleitoral | Divulgação
O número de eleitores com mais de 60 anos superou o de jovens com idades entre 16 e 24 anos pela primeira vez no Espírito Santo. Nas eleições de 2018, cerca de 490 mil idosos estão aptos a votar no Estado, enquanto os jovens somam cerca de 323 mil.
> Eleições 2018 | Acompanhe as notícias
Os idosos representam cerca de 18% do total de eleitores do Espírito Santo que, atualmente, conta com 2.736.348 pessoas com títulos regularizados e que vão poder exercer o direito do voto nas eleições de outubro.
O advogado Adriano Athayde Coutinho, que atuou como juiz eleitoral até o último mês de maio, afirma que o crescimento do eleitorado com mais de 60 anos é uma tendência daqui para frente. “A população toda está envelhecendo. Há reflexos até nas contas da Previdência, por exemplo. A projeção é essa: inverter a pirâmide. Daqui a pouco, nós teremos mais idosos que jovens.”
Marlene Colli tem 64 anos e mora em um asilo em Vitória. Ela diz que espera que o voto dela colabore nas próximas eleições. Com o assunto da Reforma da Previdência em pauta na sociedade, ela faz um apelo por melhores condições previdenciárias para os idosos. “Precisa melhorar a aposentadoria dos velhinhos.“
De acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o número de eleitores com mais de 60 anos também supera a quantidade de pessoas que podem votar com idades entre 16 e 24 anos em todo o país.
 

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