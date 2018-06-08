Eleições deste ano no ES terão mais eleitores idosos do que jovens

Crédito: Justiça Eleitoral | Divulgação

O número de eleitores com mais de 60 anos superou o de jovens com idades entre 16 e 24 anos pela primeira vez no Espírito Santo. Nas eleições de 2018, cerca de 490 mil idosos estão aptos a votar no Estado, enquanto os jovens somam cerca de 323 mil.

Os idosos representam cerca de 18% do total de eleitores do Espírito Santo que, atualmente, conta com 2.736.348 pessoas com títulos regularizados e que vão poder exercer o direito do voto nas eleições de outubro.

O advogado Adriano Athayde Coutinho, que atuou como juiz eleitoral até o último mês de maio, afirma que o crescimento do eleitorado com mais de 60 anos é uma tendência daqui para frente. “A população toda está envelhecendo. Há reflexos até nas contas da Previdência, por exemplo. A projeção é essa: inverter a pirâmide. Daqui a pouco, nós teremos mais idosos que jovens.”

Marlene Colli tem 64 anos e mora em um asilo em Vitória. Ela diz que espera que o voto dela colabore nas próximas eleições. Com o assunto da Reforma da Previdência em pauta na sociedade, ela faz um apelo por melhores condições previdenciárias para os idosos. “Precisa melhorar a aposentadoria dos velhinhos.“