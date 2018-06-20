Fernanda Queiroz, Ricardo Gandour, Sérgio Denicoli, Gilberto Sudré e José Antônio Martinuzzo participaram de talk show na Rede Gazeta Crédito: Caíque Verli | CBN

Assunto que se popularizou após a eleição de Donald Trump, em 2016 nos EUA, o combate às fake news virou um dos principais desafios para a disputa eleitoral deste ano no Brasil. E para que o processo de escolha dos novos governantes corra de forma transparente e tenha lisura, os candidatos precisam firmar um pacto e não usar o compartilhamento de notícias falsas para se beneficiar ou atacar os adversários.

Your browser does not support the audio element. Eleições 2018, Candidatos precisam fazer pacto contra fake news

É o que defende o diretor executivo da Rede CBN, Ricardo Gandour. Ele participou de um talk show promovido pela Rádio CBN Vitória nesta quarta-feira (20) e debateu o tema com outros especialistas no assunto: Sérgio Denicoli, que é doutor na área de investigação digital e novas mídias; José Antônio Martinuzzo, doutor em Comunicação e pós-doutor em Mídia e Cotidiano; e Gilberto Sudré, comentarista de Tecnologia da rádio CBN Vitória.

O próprio cidadão vai ter um papel de não compartilhar as coisas correndo, ver bem o que está acontecendo e não ser um agente multiplicador de notícias falsas Ricardo Gandour - Diretor executivo da Rede CBN

Para o diretor executivo da Rede CBN, com um melhor domínio das tecnologias, o impacto da propagação das fake news tende a ser maior nas eleições presidenciais deste ano, que ocorrem em outubro. Isso exige uma maior responsabilidade das equipes de campanha.

"As próprias candidaturas deveriam ter uma consciência e uma ótica eleitoral e não deixar que suas máquinas de campanha utilizem esses artifícios para se beneficiar ou prejudicar outros. É um tema muito delicado, que deveria ser bandeira das candidaturas. Vejo que os candidatos, como futuros governantes, deveriam trabalhar para zelar por essa qualidade do ambiente de informação", defendeu Gandour.

Martinuzzo reforçou o prejuízo das fakes news – não só da criação, mas também do compartilhamento das notícias – para a imagem de pessoas físicas e jurídicas: "Fake news são uma violência, reflexo da intolerância, um crime, uma deslealdade".

O assunto ganha força a pouco mais de três meses do pleito que vai eleger o novo presidente da República, governadores, senadores e deputados estaduais e federais. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) assinou recentemente um acordo com dez partidos políticos contra a proliferação de fake news. A Polícia Federal também se movimenta. Uma das operações de combate a notícias falsas aconteceu em Vitória, com busca e apreensão de documentos em residências e na sede da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport). No entanto, os especialistas acreditam que os órgãos públicos ainda não estão preparados para enfrentar o bombardeio das fake news durante o período eleitoral.

"A tecnologia é muito mais rápida do que os órgãos públicos. Há iniciativas importantes. Mas não acredito que elas serão tão eficazes quanto se espera. As tecnologias que estão sendo usadas para propagar as fake news são tecnologias de ponta e não vejo essas tecnologias do outro lado, dos órgãos públicos", pontuou Denicoli.

Já Sudré destacou que a tecnologia, embora gere um ambiente mais democrático, deu mais abrangência para as falsas notícias: "A tecnologia dá voz para minorias. Por outro lado, também deu voz a radicalismos, extremismos".

O debate foi mediado pela âncora e editora-executiva da CBN Vitória, a jornalista Fernanda Queiroz, e aconteceu no auditório da Rede Gazeta. Aberto ao público, a plateia contou com a participação de ouvintes, estudantes de jornalismo, pré-candidatos capixabas e outras pessoas interessadas em acompanhar a discussão sobre o assunto.

"Muitos sites lucram bastante difundindo as fake news, com publicações feitas com manchetes distorcidas ou falsas, para chamar atenção. Precisamos ter senso e procurar a fonte da notícia para não compartilhar uma mentira", comentou Edilson Dias Prado Júnior, universitário de 18 anos.

REVEJA O TALK SHOW

ENTREVISTA COM RICARDO GANDOUR

"Fake news é uma ameaça para a eleição"

O diretor executivo da Rede CBN, Ricardo Gandour, defendeu nesta quarta-feira (20), durante talk show da Rádio CBN Vitória, no auditório da Rede Gazeta, que a imprensa terá um papel fundamental para combater a difusão de notícias falsas, que colocam em risco o equilíbrio do processo eleitoral. Neste contexto, ele acredita que o jornalismo será o fiel da balança, atuando como moderador da informação, fazendo papel de intermediação entre o público e a informação verdadeira.

Ricardo Gandour, diretor de jornalismo da CBN, comparece no evento sobre Fake News na Rede Gazeta Crédito: Bernardo Coutinho

Qual pode ser o impacto das fake news?

Essa questão da viralização de notícias inventadas para agredir um ou outro é uma grande ameaça para essas eleições.

E o que pode ser feito para combatê-las?

Vejo três coisas importantes aí: a primeira é a importância cada vez maior do jornalismo profissional, nossa missão de checar, contextualizar e oferecer ao público informações confiáveis. Segundo é a importância do cidadão. O próprio cidadão vai ter um papel de não compartilhar as coisas correndo, ver bem o que está acontecendo e não ser um agente multiplicador de notícias falsas. O terceiro – e muito importante – é que as próprias candidaturas deveriam ter uma consciência e uma ótica eleitoral e não deixar que suas máquinas de campanha utilizem esses artifícios para se beneficiar ou prejudicar outros. É um tema muito delicado, que deveria ser bandeira das candidaturas. Surge aí uma nova ética, uma ética aplicada ao mundo digital. Vejo que os candidatos, como futuros governantes, deveriam trabalhar para zelar por essa qualidade do ambiente de informação.

Qual é o papel do jornalismo profissional nesse contexto?

O jornalismo evoluiu bastante nesse monitoramento. As redações estão bem conscientes de quando uma notícia se amplifica ou não, e usando as redes sociais até em prol da apuração. O jornalismo é um fiel da balança. Ele deve atuar como um moderador da informação, fazer um papel de intermediação entre o público e a informação verdadeira.

Os órgãos públicos estão preparados para combater as fake news?