"Ele planejava um mestrado", diz irmã de professor morto em tragédia

Uma das 11 vítimas mortas no acidente na BR 101, em Mimoso do Sul, no último domingo (10) foi o professor de matemática Aloísio Endlich, de 27 anos. Ele participava do grupo de dança folclórica alemã Bergfreunde e também viajava com 20 pessoas em um micro-ônibus. O veículo foi atingido por um caminhão que transportava chapas de granito. Segundo a irmã, a analista de recursos humanos Fernanda Endlich, de 28 anos, Aloísio sonhava fazer mestrado para dar aula em faculdades já a partir do próximo ano.

Aloísio era o irmão do meio e tinha outro irmão mais novo, além de Fernanda. O pai já era falecido e, segundo a irmã, Aloísio ficava no município da Serra durante alguns dias da semana, por causa da profissão. Nos finais de semana, ele voltava para Domingos Martins para ficar na companhia dos irmãos e da mãe, de 49 anos. Fernanda diz que além do gosto pela sala de aula, Aloísio também gostava muito da dança alemã.

“Entrou, gostou e ficou no grupo de dança. E era uma das paixões da vida dele, assim como a da sala de aula. A gente vê pelas redes sociais o carinho que as pessoas têm por ele. Estou feliz por esse lado, mas muito triste porque meu irmão era uma pessoa muito nova. Agora é um sonho que acabou”, lamenta, entristecida e com os olhos lacrimejando.

A irmã também afirma que espera que algo seja feito. Para ela, a imprudência é muito grande e o próprio irmão já relatava medo da estrada, pois dava aulas em outros municípios. “Cadê a fiscalização? Como isso pode ser melhorado? Não sei, mas é mais um número de tantas vítimas ao mesmo tempo e muitas famílias sofrendo. Eram jovens com toda a vida pela frente. Quantos não acontecem todos os dias nas BRs? O que está sendo feito? É uma dor forte para sofrer de uma hora para outra”, questiona.

NOIVOS HÁ MENOS DE DEZ DIAS ENTRE AS VÍTIMAS

Outras duas vítimas do acidente foram os fisioterapeutas Gabriel Degen Couto e Marília Rodrigues Alves. Os dois eram noivos desde o dia 4 de setembro e moravam em Vitória, segundo o amigo da família, o autônomo Fábio Carlos de Souza, de 47 anos. Ele foi ao DML dar apoio à família. “Até agora não foi feito nada em relação a isso. Fica a questão se o contrato deve ou não ser cumprido, um pedágio caro que pagamos e a população fica sem respostas”, desabafou.