Há um ano o médico oncologista Roberto Gomes viajou de Vitória para um evento em São Paulo e nunca mais voltou à capital capixaba. A Polícia Civil de São Paulo fez buscas em DMLs, hospitais e pontos de aglomeração de moradores de rua para tentar localizá-lo. A família contratou uma empresa especializada em investigação, mas não obteve sucesso. Doze meses se passaram e o desaparecimento do médico permanece um mistério.

Your browser does not support the audio element. Patrícia Scalzer - Ele está sem memória ou faleceu, diz esposa do médico Roberto Gomes - CBNGAZ - 3.09s - 20-11-15

A esposa de Roberto, a também médica Nildete Gomes, conta que o último ano foi de muita aflição para ela, os filhos e os netos, pois ele ainda não foi encontrado. Ela acredita que o marido esteja morto. “A única coisa que posso imaginar que aconteceu é que ele está totalmente sem memória em algum lugar ou que ele faleceu. Não consigo imaginar outra situação”, afirmou.

Confira a entrevista na íntegra:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Patrícia Scalzer - Nildete Gomes - 23-11-15

Rastreio por contas bancárias

Apesar disso, todas as possibilidades foram investigadas. A esposa de Roberto conta que uma auditoria foi feita nas contas bancárias do médico, mas nos últimos anos ele não fez nenhuma retirada de dinheiro, nem transferência para conta de outra pessoa. Nildete conta que pensou em todas as possibilidades, inclusive, dele ter abandonado a família. Entretanto, ela afirma que, para viver em algum lugar, ele precisaria de dinheiro.

“Não existe nenhuma evidência, por mais que tenhamos procurado, de que ele tivesse algum desvio de dinheiro mensal, seja para a conta de outra pessoa, seja para a compra de uma moeda estrangeira”, declarou.

Boatos

Nesses meses sem saber nenhuma pista sobre o que aconteceu com o médico, Nildete conta que vários boatos maldosos surgiram. “Vou te falar as histórias que chegaram aos meus ouvidos: que ele tinha ido embora viver com outra família, que acredito ser tradicional; que ele tinha ido viver com outro homem e que ele tinha uma dívida grande de droga e tinha desaparecido”, afirmou.

Nildete diz não saber porque esses comentários surgiram. Segundo ela, os dois viviam um casamento feliz. Meses antes do desaparecimento, os dois fizeram uma viagem romântica pela Itália. A médica, inclusive, afirmou que o marido não teria motivos para esconder qualquer assunto da família. “Roberto é uma pessoa de personalidade, se ele quisesse mudar a opção sexual dele, ele iria mudar. Minha família é aberta, não somos preconceituosos. Evidentemente ele iria se separar de mim”, disse.