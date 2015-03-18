O longo período de seca que atingiu o Espírito Santo não prejudicou a exportação do agronegócio capixaba no primeiro bimestre de 2015. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seag), o volume de produtos exportados cresceu 5,43% no comparativo com o mesmo período do ano interior. A receita, no entanto, caiu 2,5% devido a variações no preço internacional. Mas, segundo o secretário de Agricultura, Octaciano Netto, o importante é que os efeitos da seca não foram sentidos.

Your browser does not support the audio element. Efeito da seca poupa exportações do agronegócio capixaba

“A gente não tem ainda, nestes dados de janeiro e fevereiro, os efeitos da crise hídrica do Estado. Devemos sentir os efeitos, em especial o café, no final do ano. A celulose é um produto de ciclo muito longo, de cerca de sete anos, e as empresas têm estoque. O café ainda também não teve o reflexo por causa dos estoques“

No total, o Estado arrecadou 272 milhões de dólares com as exportações. Deste total, 95% representam a exportação do café e da celulose. Esta última obteve queda no volume exportado no comparativo com 2014, o que é justificado por alterações nos preços de mercado.

O setor de produção cafeeira voltou a ter destaque com crescimento de 24% no volume de exportação. Chamou a atenção também a grande entrada da pimenta-do-reino capixaba no comércio exterior, com alta de quase 50% no volume exportado.

Mesmo sem ter um indicador em números, a secretaria também garante que o setor agrícola foi importante para a economia de 800 milhões de litros praticada no Estado no último mês. “O agricultor compreendeu bem a crise hídrica, principalmente por causa de São Paulo. Os produtores já têm mudado o sistema de produção para gotejamento, jatos por aspersão, irrigar mais à noite... a situação tem melhorado”, disse.