O longo período de seca que atingiu o Espírito Santo não prejudicou a exportação do agronegócio capixaba no primeiro bimestre de 2015. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seag), o volume de produtos exportados cresceu 5,43% no comparativo com o mesmo período do ano interior. A receita, no entanto, caiu 2,5% devido a variações no preço internacional. Mas, segundo o secretário de Agricultura, Octaciano Netto, o importante é que os efeitos da seca não foram sentidos.
Efeito da seca poupa exportações do agronegócio capixaba
“A gente não tem ainda, nestes dados de janeiro e fevereiro, os efeitos da crise hídrica do Estado. Devemos sentir os efeitos, em especial o café, no final do ano. A celulose é um produto de ciclo muito longo, de cerca de sete anos, e as empresas têm estoque. O café ainda também não teve o reflexo por causa dos estoques“
No total, o Estado arrecadou 272 milhões de dólares com as exportações. Deste total, 95% representam a exportação do café e da celulose. Esta última obteve queda no volume exportado no comparativo com 2014, o que é justificado por alterações nos preços de mercado.
O setor de produção cafeeira voltou a ter destaque com crescimento de 24% no volume de exportação. Chamou a atenção também a grande entrada da pimenta-do-reino capixaba no comércio exterior, com alta de quase 50% no volume exportado.
Mesmo sem ter um indicador em números, a secretaria também garante que o setor agrícola foi importante para a economia de 800 milhões de litros praticada no Estado no último mês. “O agricultor compreendeu bem a crise hídrica, principalmente por causa de São Paulo. Os produtores já têm mudado o sistema de produção para gotejamento, jatos por aspersão, irrigar mais à noite... a situação tem melhorado”, disse.
Segundo o secretário Octaciano Netto, os bons indicadores devem prosseguir durante o primeiro semestre, também sem os efeitos da seca.