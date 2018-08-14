Conselho Regional de Educação Física flagra 49 falsos professores no Estado no primeiro semestre de 2018 Crédito: Reprodução

Somente no primeiro semestre deste ano, o Conselho Regional de Educação Física do Espírito Santo (CREF) flagrou 49 pessoas exercendo irregularmente a profissão. A maior parte em academias e estúdios. Também foram identificadas sete pessoas que davam aulas em circuitos funcionais nas praias de Vitória e de Vila Velha.

Your browser does not support the audio element. Educação Física, falsos professores são flagrados em academias no ES

Houve um crescimento de 68% de casos de exercício irregular da profissão de educador físico no Estado entre janeiro e junho deste ano quando comparado com o mesmo período do ano passado. Em 2017, o CREF encontrou 29 pessoas supervisionando atividades físicas sem terem habilitação para isso.

Segundo a supervisora do CREF, Suellen Torres, nenhum dos 49 flagrados pelo conselho possuía graduação em Educação Física. Os municípios com mais casos são Serra, Vitória, Vila Velha e Guarapari. No entanto, Suellen não soube informar qual a quantidade de flagrantes de cada um deles.

A supervisora do CREF diz que quem se submete à supervisão dessas pessoas pode sofrer sérios problemas e até mesmo levar a morte caso o paciente tenha algum problema de saúde, como doenças cardíacas. “Os prejuízos podem ser grandes, como uma simples lesão ou até mesmo óbito, dependendo da intensidade que se prescreve um exercício.”

Ainda de acordo com Suellen Torres, os casos foram encaminhados ao Ministério Público do Espírito Santo que tomará as providências em relação ao exercício ilegal da profissão.

IRREGULARIDADES

Além dos flagrantes de exercício irregular da profissão, o CREF também identificou 99 irregularidades em estabelecimentos do Espírito Santo. Entre eles, 37 não possuíam registro de Pessoa Jurídica; 44 não possuíam responsável técnico nomeado junto ao CREF; sete profissionais atuavam fora da área de habilitação; e 11 salas estavam sem um profissional. Todos esses casos estão com processos em andamento no Departamento Jurídico do Conselho Regional de Educação Física.

Suellen Torres também destaca que é importante que as pessoas estejam atentas aos chamados blogueiros fitness. Ela afirma que muitas dessas pessoas não possuem habilitação para orientar atividades físicas.