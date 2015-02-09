Eduardo Paes desfila no Carnaval de Vitória e sugere encontro com Juninho no Rio de Janeiro para compartilhar experiências em gestão municipal

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PMDB), fez um convite informal para que o prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia Júnior (PPS), o Juninho, faça uma visita à capital fluminense, em uma agenda de governo para que a gestão carioca compartilhe soluções administrativas no que se refere às finanças municipais, com objetivo de aperfeiçoar o custeio da máquina pública. A sugestão será oficializada e aprofundada em breve, de acordo com informações de Juninho.O peemedebista do Rio esteve na Grande Vitória, no fim de semana, para prestigiar o Carnaval de Vitória, onde desfilou na madrugada de ontem pela escola de samba Independentes de Boa Vista, que homenageou os 450 anos da ‘Cidade Maravilhosa’, no enredo deste ano.Apesar de ter conversado com vários políticos capixabas, entre eles o governador Paulo Hartung (PMDB), Paes declarou que a pauta do dia “era só samba” – ao ser questionado pela reportagem da Rádio CBN Vitória. Já o anfitrião da visita do prefeito fluminense, Juninho, afirmou que aproveitou a vinda de Paes para discutir um pouco sobre finanças e meios para aperfeiçoar os cortes de gastos e investimentos públicos.“A gente conseguiu conversar um pouco, não deu para avançar em muitas coisas. Mas nós nos comprometemos, já nas próximas semanas, a combinar uma outra conversa. Ele já me convidou para ir ao Rio. O prefeito Paes teve pouco tempo no Estado, mas o importante é que a gente conseguiu tê-lo aqui para o desfile”, afirmou Juninho à Rádio CBN.ChegadaPaes chegou ao Espírito às 18 horas de sábado (07), e embarcou de volta em um voo às 6 horas da manhã de ontem. Logo após chegar a Vitória, ele concedeu uma entrevista coletiva. Por volta das 23 horas, ele chegou ao Sambão do Povo, na Capital, com Juninho, e foi ao camarote do Governo do Estado, onde encontrou com Hartung. No local, Paes também conversou com outros políticos locais, entre deputados estaduais, federais e secretários de Estado. Em seguida, participou do desfile da Boa Vista. Paes e Juninho vieram à frente da escola.