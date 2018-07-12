EDP pode ser multada em até R$ 9 milhões pelo Procon

A EDP pode ser multada pelo Procon em até 30 dias por conta dos problemas encontrados por consumidores para pagar a fatura de energia no Espírito Santo. O valor da multa pode passar dos R$ 9 milhões. Além disso, nesta quinta-feira (12), a companhia de energia foi notificada pelo órgão de defesa do consumidor para que, em até 48 horas, resolva os
em estabelecimentos credenciados pela EDP.
EDP pode ser multada em até 9 milhões pelo Procon
Segundo a diretora presidente do Procon Estadual, Denize Izaíata, o processo administrativo aberto pelo órgão contra a companhia em abril deste ano deve ser concluído em até 30 dias. Caso seja punida, a EDP pode ser multada ou sofrer outras sanções administrativas.
O processo foi aberto após a companhia e o Banestes terem encerrado o contrato que permitia que os pagamentos das contas pudessem ser feitos no Banesfácil. Com isso, uma parte dos consumidores teve dificuldades para quitar a fatura, o que levou o Procon a impor que
até que a situação se normalizasse.
Para Denize Izaíta, apesar de a EDP ter dado respostas ao Procon, a empresa ainda precisa melhorar a prestação de serviço para o consumidor. “A situação ainda não está totalmente 'digerida' e a resposta ao consumidor não tem sido satisfatória, embora ao Procon tenha sido oferecida no tempo certo.”
Enquanto isso, clientes continuam reclamando de dificuldades no pagamento da conta de energia. Esse é o caso do cobrador de ônibus Charles Brasil, morador de Cariacica, que tentava pagar a conta desde o início da semana e só conseguiu nesta quinta-feira (12), com juros e multa pelo atraso, apesar de ter tentado quitar o débito antes do vencimento.
“Esses outros postos de recebimento alegam que, às vezes, o sistema está fora do ar ou outros problemas internos que eles têm. A conta chega para nós bem antes e nós queremos pagar em dia. Acontece tudo isso e ainda levamos o prejuízo de ter que pagar com juros e multa.”
Nesta semana, consumidores encontraram dificuldades para pagar a fatura de energia em Campo Grande, Cariacica. As longas filas formadas motivaram o Procon Estadual a notificar a EDP para que a companhia monitore os locais onde se formam as filas e para que coloque funcionários para orientar os clientes nesses lugares.
A EDP foi questionada se vai ampliar os postos de pagamento, sobre o motivo de alguns locais deixarem de receber as contas, se consumidores que não conseguem pagar a fatura têm que arcar com juros e multas e se a inadimplência aumentou após o fim do contrato com o Banestes. A respeito da notificação feita pelo Procon nesta quinta, foi perguntada sobre como será feita a orientação aos consumidores nas filas.
A EDP Escelsa ainda não se manifestou sobre o assunto.