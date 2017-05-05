Por meio de nota, a EDP informou que “não tem conhecimento do referido auto neste valor e se notificada adotará as providências cabíveis” Crédito: Divulgação

A Prefeitura da Serra identificou uma ocupação irregular em uma Área de Proteção Permanente no bairro Colina de Laranjeiras. De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Marcos Machado, a EDP Espírito Santo foi multada em R$ 150 mil pela instalação de energia elétrica em um imóvel irregular no local. A empresa alega não ter conhecimento da multa.

Your browser does not support the audio element. EDP Espírito Santo leva multa de R$ 150 mil

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, a prefeitura já chegou a derrubar obras em andamento, no local, duas vezes. No entanto, ele informa que há residências que já se estabeleceram na área e que, por isso, é preciso acionar essas famílias na Justiça. O problema é que essas pessoas não são encontradas para serem notificadas.

De acordo com Marcos Machado, a EDP Espírito Santo fez ligação energia em uma das residências irregulares. “A própria empresa de energia elétrica, a EDP, fez a ligação de energia de um invasor. Então, nós multamos a empresa em R$ 150 mil por essa instalação porque ela não pode oficializar uma moradia clandestina”, afirmou.

A companhia de energia foi procurada para se manifestar a respeito desse assunto. Por meio de nota, a EDP informou que “não tem conhecimento do referido auto neste valor e se notificada adotará as providências cabíveis”.

Imóvel dentro de área de preservação permanente Crédito: Ouvinte Rádio CBN

Um morador do bairro Colina de Laranjeiras procurou a Rádio CBN para reclamar da situação da ocupação no bairro. Ele afirma que os ocupantes da Área de Proteção Permanente estão desmatando a área.

O morador teme pela ocupação desordenada no local por questões de segurança e também pela degradação ambiental.. “Há um tempo atrás, quando estava muito seco, eu estive lá. Não havia nenhum desses barracos ainda. Lá corre uma nascente. Eles vão destruir com aquilo tudo, com aquelas árvores”, disse.