Drones que serão utilizados pela EDP Escelsa Crédito: Eduardo Dias

O uso de drones para o monitoramento de áreas e na prestação de serviços já é uma realidade em vários setores. Na segurança, por exemplo, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo fazem uso dessa tecnologia em algumas operações. Agora chegou a vez das imagens dos drones também ajudarem a melhorar os serviços de distribuição de energia elétrica no estado.

Your browser does not support the audio element. EDP Escelsa usará drones para monitorar redes de energia no ES

A EDP Escelsa, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica em várias cidades do estado, anunciou, nesta quarta-feira (19), que utilizará dois drones para fazer inspeções preventivas em cabos de alta tensão, subestações e torres da rede elétrica. A manutenção por monitoramento terá como objetivo evitar a falta de energia nas cidades.

Os dois drones terão câmeras de alta resolução e recursos como infravermelho, ultravioleta e ultrassom. As imagens captadas serão enviadas para as centrais de videomonitoramento. Quando as possíveis irregularidades forem encontradas, funcionários da empresa farão a manutenção dos sistemas com defeito.

Drones que serão utilizados pela EDP Escelsa Crédito: Eduardo Dias

O diretor da EPD Escelsa no Espírito Santo, João Brito Martins, afirmou que situações como o superaquecimento dos cabos de alta tensão e desgaste dos equipamentos estão entre os possíveis problemas a serem combatidos.

"O objetivo com esses drones é fazer as inspeções mais rapidamente, identificar o problema mais cedo e fazer a manutenção mais cedo, melhorando a qualidade do fornecimento de energia para os clientes", explicou o diretor da EDP.

Os drones apresentados pela empresa são de dois modelos diferentes. O drone de asa rotativa, que tem quatro hélices, será usado para monitoramento de equipamentos verticais, como postes e torres. O drone de asa fixa, que tem um formato parecido com um pequeno avião, será usado nas inspeções em longa distância, fazendo sobrevoos sobre as redes de alta-tensão.

DRONES NÃO VÃO MONITORAR RESIDÊNCIAS

A EDP Escelsa afirmou que recebeu liberação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para utilização dos drones nas inspeções. No entanto, o diretor da EDP afirmou que os drones não serão usados para monitorar redes elétricas em áreas habitadas. Sendo assim, possíveis ligações clandestinas em algumas residências não estão no alvo dessa operação.

"Não, esse equipamento é de inspeção de rede, para identificar potenciais pontos de melhoria, para fazer manutenção preventiva. Estamos focados só nos equipamentos de maior porte, como as subestações e as linhas de transmissão. O nosso objetivo não é utilizar com o foco em fraudes", explicou.