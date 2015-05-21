Edital de greve de rodoviários assusta moradores da Grande Vitória

A pergunta que não quer calar é: vai ter greve de ônibus nesta sexta-feira (22)? O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) afirma que não vai haver greve de ônibus.Um edital de greve do Sindirodoviários tem circulado nas redes sociais informando greve dos caminhoneiros que transportam cargas líquidas, o que não afetaria os sistemas Transcol e municipais de transporte de passageiros. Mas segundo o presidente do Sindirodoviários, Carlos Roberto Louzada, o Maguila, a greve foi cancelada."Nós pedimos um aumento de salário de 8% e os empresários não queriam aceitar. Decidimos fazer a greve, então eles voltaram atrás de decidiram aumentar o salário em 8% e a categoria acatou a decisão e cancelou a greve", conclui o presidente do sindicato.Com informações do Portal Gazeta Online