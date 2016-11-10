Estudantes que ocupavam um dos edifícios da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Maruípe, em Vitória, deixaram o local na manhã desta quinta-feira (10). Eles estavam no local desde a última terça-feira (8), protestando contra a PEC 55, que prevê um limite para os gastos públicos e outras medidas do governo Temer.

Na quarta-feira (09) houve um impasse entre alunos contrários e favoráveis à ocupação. No local funcionam os cursos na área de saúde e biologia da Universidade. Os ocupantes não quiseram conversar com a reportagem da CBN.

Your browser does not support the audio element. Edifício da Ufes em Maruípe e reitoria em Goiabeiras são desocupados por estudantes

Segundo a diretora do Centro de Ciências da Saúde, Gláucia Abreu, a solução se deu por meio de diálogo. Os estudantes ainda pediram que fosse feita uma vistoria, comprovando que o espaço estava intacto. “Nós tivemos conversas ontem durante o dia todo. Tivemos uma diferença de posição entre alguns alunos. Nos chamaram para fazer uma vistoria do patrimônio e logo em seguida fizeram a desocupação”, acrescentou.

Reitoria

Um dia antes, na quarta-feira (10) à noite, estudantes desocuparam a reitoria da Ufes em Goiabeiras, em Vitória. A Justiça havia determinado que a liberação da administração fosse feita em até 48 horas, valendo a partir de quarta-feira pela manhã. Os manifestantes, no entanto, poderiam continuar manifestando.

Segundo o presidente do Diretório Central dos Estudantes, Rafael Simões, a decisão foi de desocupação total. “A gente resolveu por desocupar o espaço, mas ainda temos reuniões com comissões para tratar de assuntos que estamos reivindicando”, esclareceu.