A inflação continua crescendo e é a maior dos últimos 10 anos, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial, subiu 8,22% em 12 meses. Esse é o maior nível desde janeiro de 2004, quando houve alta de 8,46%.
Vários são os fatores que elevam a índice e o cidadão deve ficar atento para driblar os preços altos e manter a saúde financeira, segundo economistas. Aumento nas taxas de energia, no preço da gasolina e no valor dos alimentos são fatores que contribuem à alta da inflação, de acordo com o economista Mário Vasconcellos.
Economista ensina como driblar a inflação na compra de alimentos e no consumo de energia
"Nesses últimos 3 e 4 meses o aumento da energia foi muito grande, não apenas em nossas casas, mas em toda a cadeia produtiva, desde a indústria e o comércio, impactando os preços. Parte desse aumento é repassado para os preços dos produtos, seja no supermercado, padaria ou no comércio. O empresário repassa esse valor do aumento para os preços dos serviços e produtos. O preço da gasolina também afeta no frete e transporte e causa também impacto no índice inflacionário", apontou em entrevista à Rádio CBN Vitória.
Alimentos
A inflação dos alimentos superou os 8,22% anunciados pelo IBGE, e chega aos 10%, segundo o economista. A crise hídrica foi fator predominante para que ocorresse a elevação nos preços praticados no mercado, já que houve queda na oferta de produtos hortifrutigranjeiros, embora a demanda tenha se mantido. Para driblar a alta do setor, Mário Vasconcellos orienta o consumidor a sempre fazer uma lista de compras antes de ir ao supermercado; pesquisar os melhores preços para os produtos que precisa comprar; não se apegar as marcas e escolher as mais baratas. Outra dica valiosa é realizar as compras de frutas, hortaliças e legumes nas feiras de bairros, onde os preços são melhores que nos supermercados.
Energia
Quanto a energia, o economista ressalta que as estratégias são velhas conhecidas dos consumidores: escolher as lâmpadas frias; desligar equipamentos e luzes quando não utilizadas; evitar abrir e fechar a geladeira por diversas vezes; passar grandes quantidades de roupas em um dia, do que poucas peças por diversas vezes. Já para a gasolina, uma saída é escolher o álcool. Se possível, escolher outros meios de transporte se não o carro. A pesquisa dos preços nos postos de combustíveis também é válida, segundo o economista."Particularmente tenho tomado essas medidas de fazer sempre uma lista, pesquisar, esquecer marcas, optando pelas mais baratas. Temos que concentrar nossos esforços nesse setor para que possamos pelo menos combater um pouco essa inflação. São essas medidas que temos que passar a adotar, temos que nos habituar a fazer isso, para que possamos ter uma saúde financeira um pouco melhor", alertou.O cenário ao longo do ano para a economia brasileira é desanimador. Há expectativa de aumento do desemprego. Além disso, a previsão do Banco Central é de queda do PIB em 1,03%. O economista alerta que medidas estão sendo discutidos no Congresso, como cortes de gastos públicos e novos ajustes tributários devem acontecer para a retomada da economia.