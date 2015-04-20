A inflação continua crescendo e é a maior dos últimos 10 anos, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial, subiu 8,22% em 12 meses. Esse é o maior nível desde janeiro de 2004, quando houve alta de 8,46%.

Vários são os fatores que elevam a índice e o cidadão deve ficar atento para driblar os preços altos e manter a saúde financeira, segundo economistas. Aumento nas taxas de energia, no preço da gasolina e no valor dos alimentos são fatores que contribuem à alta da inflação, de acordo com o economista Mário Vasconcellos.

Your browser does not support the audio element. Economista ensina como driblar a inflação na compra de alimentos e no consumo de energia

"Nesses últimos 3 e 4 meses o aumento da energia foi muito grande, não apenas em nossas casas, mas em toda a cadeia produtiva, desde a indústria e o comércio, impactando os preços. Parte desse aumento é repassado para os preços dos produtos, seja no supermercado, padaria ou no comércio. O empresário repassa esse valor do aumento para os preços dos serviços e produtos. O preço da gasolina também afeta no frete e transporte e causa também impacto no índice inflacionário", apontou em entrevista à Rádio CBN Vitória.

Alimentos

A inflação dos alimentos superou os 8,22% anunciados pelo IBGE, e chega aos 10%, segundo o economista. A crise hídrica foi fator predominante para que ocorresse a elevação nos preços praticados no mercado, já que houve queda na oferta de produtos hortifrutigranjeiros, embora a demanda tenha se mantido. Para driblar a alta do setor, Mário Vasconcellos orienta o consumidor a sempre fazer uma lista de compras antes de ir ao supermercado; pesquisar os melhores preços para os produtos que precisa comprar; não se apegar as marcas e escolher as mais baratas. Outra dica valiosa é realizar as compras de frutas, hortaliças e legumes nas feiras de bairros, onde os preços são melhores que nos supermercados.

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