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CONTROLE DOS GASTOS

Economista dá dicas para manter o equilíbrio das contas em 2019

De acordo com números do Serasa, mais de 128 mil pessoas vão terminar 2018 envidadas em Vitoria

Publicado em 25 de Dezembro de 2018 às 12:17

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

25 dez 2018 às 12:17
Economista dá dicas de como manter as contas em dia Crédito: Freepik.com
As despesas geradas com as compras de Natal, somadas aos gastos tradicionais que muitas famílias têm no início de cada ano - como a compra de materiais escolares e pagamento de impostos fazem muitas pessoas acumularem dívidas. Especialistas afirmam que é preciso manter um rigoroso controle de gastos para evitar o endividamento.
Economista dá dicas para manter o equilíbrio das contas em 2019 -
Na avaliação de Ricardo Paixão, presidente do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo, o bom e velho caderninho para anotar todas as contas da casa nunca sai de moda. Desta forma é possível manter um controle preciso de como o dinheiro da família é usado.
"A primeira coisa é ter um controle financeiro com uma planilha. Pode utilizar uma planilha de Excel, um aplicativo de celular ou uma folha de papel, relacionando todas as despesas mensais", explicou o economista.
Para o caso das pessoas que já estão endividadas e não conseguiram usar o 13º salário para quitar as pendências, a negociação do débito é o principal conselho. Ricardo Paixão também orienta para que as pessoas procurem novas formas de aumentar a receita familiar.
"A primeira coisa é buscar a negociação com os credores. A gente também busca elevar a renda. Pode fazer isso com aquela habilidade que a pessoa pode ter. De repente, a pessoa sabe fazer unha, sabe dar aula de matemática. Você vai usar da sua habilidade para ter uma renda extra", disse o economista.
O especialista também destaca que prestar atenção em todas as contas para ter a noção exata de tudo o que pode ser cortado, também é essencial para a boa saúde financeira.
"As vezes você tem um pacote de TV a cabo que tem itens desnecessários. De repente, com um pacote mais em conta, mas que também atenda a sua família, você vai gastar menos. Da mesma forma eu falo do plano de telefonia e internet. Depois tem que avaliar o consumo de energia e água", concluiu Ricardo.
De acordo com números do Serviço de Proteção ao Crédito, mais de 128 mil pessoas vão terminar o ano de 2018 endividadas em Vitoria.

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