Economista dá dicas para manter o equilíbrio das contas em 2019

Economista dá dicas de como manter as contas em dia Crédito: Freepik.com

As despesas geradas com as compras de Natal, somadas aos gastos tradicionais que muitas famílias têm no início de cada ano - como a compra de materiais escolares e pagamento de impostos fazem muitas pessoas acumularem dívidas. Especialistas afirmam que é preciso manter um rigoroso controle de gastos para evitar o endividamento.

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Na avaliação de Ricardo Paixão, presidente do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo, o bom e velho caderninho para anotar todas as contas da casa nunca sai de moda. Desta forma é possível manter um controle preciso de como o dinheiro da família é usado.

"A primeira coisa é ter um controle financeiro com uma planilha. Pode utilizar uma planilha de Excel, um aplicativo de celular ou uma folha de papel, relacionando todas as despesas mensais", explicou o economista.

Para o caso das pessoas que já estão endividadas e não conseguiram usar o 13º salário para quitar as pendências, a negociação do débito é o principal conselho. Ricardo Paixão também orienta para que as pessoas procurem novas formas de aumentar a receita familiar.

"A primeira coisa é buscar a negociação com os credores. A gente também busca elevar a renda. Pode fazer isso com aquela habilidade que a pessoa pode ter. De repente, a pessoa sabe fazer unha, sabe dar aula de matemática. Você vai usar da sua habilidade para ter uma renda extra", disse o economista.

O especialista também destaca que prestar atenção em todas as contas para ter a noção exata de tudo o que pode ser cortado, também é essencial para a boa saúde financeira.

"As vezes você tem um pacote de TV a cabo que tem itens desnecessários. De repente, com um pacote mais em conta, mas que também atenda a sua família, você vai gastar menos. Da mesma forma eu falo do plano de telefonia e internet. Depois tem que avaliar o consumo de energia e água", concluiu Ricardo.