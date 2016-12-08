O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, afirmou nesta quinta-feira (08), durante o evento Espírito Santo Competitivo, em Vitória, que a situação econômica do país é frustrante, no entanto, é preciso continuar insistindo em reformas, ainda que sob pressão popular contra as medidas propostas pelo governo.

“Os problemas são profundos e essa realidade de crise política institucional e de valores existe. É frustrante e a economia tem decepcionado, o que tem relação com esse quadro de incertezas, mas temos que insistir em um caminho de reformas”, afirmou.

Your browser does not support the audio element. Economia tem decepcionado, mas é necessário insistir nas reformas, diz Armínio Fraga

Fraga também defendeu a PEC que limita o teto dos gastos públicos pelos próximos 20 anos. Para ele, quando aprovada, a proposta já vai fazer com que o crescimento dos gastos públicos fique estagnado imediatamente.

“A PEC vai começar ter efeito maior mais para frente. Por isso, acho que é importante outros reforços para o país neste momento. Espero que não pare ai, pois é importante que venha a reforma tributária, que possa corrigir os problemas de ICMS e reformas trabalhistas, que recuperem os empregos”, complementa.

O ex-presidente do Banco Central também classificou como forte e correta a proposta de reforma da Previdência, que foi anunciada nesta semana pelo presidente Michel Temer. A medida altera a idade mínima da aposentadoria e prevê um novo cálculo para o benefício.

"ES Competitivo"