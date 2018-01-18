Economia capixaba reage e tem crescimento em novembro, diz Fecomércio

Com a economia brasileira dando sinais recentes de recuperação, as vendas do comércio capixaba tiveram um avanço de 3,2% em novembro do ano passado, em comparação com novembro de 2016. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Your browser does not support the audio element. Casos de malária cresceram 50 por cento no ES em 2017

O comércio varejista ampliado, na comparação entre novembro de 2016 e 2017, registrou que seis dos dez segmentos pesquisados apresentaram variação positiva. Um dos maiores destaques foi o setor de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, com crescimento de 53,2%.

O presidente da Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Espírito Santo, José Lino Sepulcri, listou alguns dos setores que tiveram bons números no final de 2017.

“Equipamentos e materiais para escritório e informática cresceu 53,2%, Veículos, motocicletas, partes e peças teve um crescimento perto de 51%, a venda de eletrodomésticos teve um aumento de 39% e também a parte de móveis”, disse.

Na avaliação do presidente da Fecomércio, ainda que seja tímida, o resultado positivo precisa ser comemorado e reflete o momento de parcial recuperação da economia nacional.

“A partir do segundo semestre a economia deu ares de crescimento. Para nós foi altamente positivo, porque a taxa de juros caiu pela metade. Isso contribuiu para que as famílias voltassem a fazer suas compras”, concluiu o representante da Fecomércio.

Em relação aos bons números do setor especializado em informática, o vendedor Diego Cristo Ferreira, que trabalha em uma loja de informática de Vila Velha, diz que a venda de jogos eletrônicos manteve o setor aquecido.

“A área de informática a gente vê com uma válvula de escape, porque a área de games não é muito afetada. O Brasil é o segundo maior consumidor de games, depois da Rússia, e nós estamos vivendo disso”, disse o vendedor.