Na última semana, a concessionária ECO 101, que administra a BR 101 no Espírito Santo, anunciou que não realizará a duplicação da rodovia. Segundo o secretário estadual de Desenvolvimento, José Eduardo de Azevedo, isso pode trazer prejuízos para a economia capixaba e pode até mesmo levar empresas a não se instalarem no Estado.

Your browser does not support the audio element. Economia capixaba pode sofrer prejuízos sem a duplicação da BR 101

De acordo com o secretário, ainda não é possível fazer uma projeção a respeito das perdas econômicas que poderiam ocorrer com a não duplicação da principal rodovia que corta o Estado. José Eduardo de Azevedo ressalta que para tornar o Espírito Santo mais competitivo, é fundamental o investimento em infraestrutura. Quando se trata de logística e de transporte de passageiros, ele destaca que o modal rodoviário é o mais importante para o Estado.

Para o secretário, se a BR 101 não for duplicada, a economia capixaba pode sofrer perdas e é possível que diminua o interesse dos empresários pelo Espírito Santo. “Isso pode influenciar, no futuro, a atração de novas empresas. Evidentemente que esse é um dos fatores importantes. Não é o único, mas ele pode ter efeito, sim, na atratividade de novas empresas no futuro”, destacou.

O secretário acrescenta que a duplicação da BR 101 é essencial para trazer mais segurança para os usuários da via. Essa opinião é compartilhada pelo presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Espírito Santo (Transcares), Liemar Pretti.

Ele também fez considerações a respeito do maior tempo que os motoristas ficam na estrada porque a pista é simples. Segundo Liemar Pretti, isso faz com que o transporte se torne mais caro e aumenta a insegurança para os condutores. “Nós precisamos que as cargas que sejam fabricadas ou distribuídas pelo Estado tenham rapidez para serem transportadas, para que haja um consumo mais rápido e também para que se possa cobrar novamente”, afirmou.

O presidente do Transcares também lamentou que, apesar dos investimentos feitos em portos e no aeroporto de Vitória, a BR 101 ainda não esteja nas condições necessárias para um uso seguro e economicamente mais vantajoso.