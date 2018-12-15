Economia capixaba deve crescer 2% em 2018, segundo IJSN

Mesmo com a queda no terceiro trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado registra alta de 2,3% no acumulado de 2018 até o mês de setembro Crédito: Reprodução

A economia capixaba deve crescer 2% em 2018. A estimativa foi passada durante apresentação dos dados do Produto Interno Bruto Trimestral pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), nesta sexta-feira.

No terceiro trimestre, o PIB do Estado teve redução de 1,7% em comparação com o período anterior. Uma queda de 2,6% no setor de serviços foi um dos fatores para a retração. No entanto, a diretora-presidente do órgão, Gabriela Lacerda, afirma que o resultado negativo não deve afetar o crescimento da economia no Estado, estimado em 2% ao fim do ano.

Your browser does not support the audio element. Economia capixaba deve crescer dois porcento em 2018

“Ele não compromete o resultado do PIB para o ano, porque quando a gente olha as outras bases de comparação e, principalmente no acumulado do ano, a gente vai observando esse ritmo de crescimento, que é lento, mas, constante”, disse.

No acumulado, resultado é positivo

Mesmo com a queda no terceiro trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) do Espirito Santo registra alta de 2,3% no acumulado de 2018 até o mês de setembro, em comparação com o mesmo período de 2017. O número representa mais que o dobro do resultado nacional, que registrou crescimento de 1,1% no mesmo período.

O setor do comércio varejista ampliado é um dos responsáveis pelo desempenho positivo no ano: alta de 14,5%. Os segmentos de varejo restrito e vendas de veículos, motocicletas e peças se destacaram, com aumento de 7,5% e 27%, respectivamente.

Já os setores da Indústria e de Serviços apresentam dificuldade na retomada e registram redução. No Panorama Econômico do IJSN, a queda de 2,6% na Indústria é apontada pelo baixo desempenho nos segmentos de Fabricação de produtos de minerais não metálicos, Fabricação de celulose, papel e produtos de papel e Indústria Extrativa. Já nos Serviços, a queda de 0,5% foi influenciada, em partes, pelo segmento de transporte de cargas.

Com esses resultados, a estimativa do PIB nominal do Espirito Santo no terceiro trimestre de 2018, em valores correntes, foi de R$ 30,5 bilhões. Em valores acumulados dos últimos quatro trimestres, o PIB nominal totalizou R$ 118,8 bilhões.

O PIB representa a soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, durante um determinado período.

Maior criação de empregos

Outro destaque apresentado é o saldo positivo na criação de postos de trabalho. Quase 17 mil empregos (16.925) foram criados a mais no Estado, no acumulado do ano de 2018 até o mês de setembro, em comparação ao mesmo período de 2017.

PIB dos Municípios

Também nesta sexta-feira foi divulgado o PIB dos Municípios pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente ao ano de 2016. O relatório apontou a queda de cidades capixabas na formação do Produto Interno Bruto nacional no período.

Vitória, Vila Velha e Serra continuaram entre as 100 cidades com a maior economia do país. No entanto, perderam posições no ranking. Vitória deixou de ser a 33ª maior economia para ser a 36ª. Serra caiu uma posição, do 46º para o 47º lugar. Já Vila Velha saiu da 80ª para a 83ª posição.

A diretora-presidente do IJSN, Gabriela Lacerda, justifica a perda de posições citando a grande retração da economia no período, tanto no Brasil, mas principalmente no Espirito Santo. Ela cita três fatores foram determinantes para a queda mais acentuada da economia em terras capixabas no ano de 2016: a queda do preço do barril de petróleo no mercado internacional, a paralisação da Samarco após a tragédia de Mariana, e a crise hídrica.