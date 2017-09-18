Economia capixaba apresenta sinais de recuperação, aponta instituto

A Economia capixaba apresentou sinais de melhora no segundo trimestre de 2017, com um crescimento de 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em relação aos três primeiros meses do ano. O resultado positivo mostra uma evolução que, se confirmada até o fim deste ano, não deve ser suficiente para reverter as perdas econômicas registradas em 2016, segundo o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), que calcula o PIB capixaba. Mesmo assim, o instituto considera que o Estado saiu da recessão por ter alcançado um resultado positivo pelo terceiro trimestre consecutivo.

O crescimento econômico do segundo trimestre deste ano quando comparado com o primeiro foi puxado, principalmente, pelo setor do comércio varejista restrito, com alta de 6,1% em relação ao período de janeiro a março deste ano. Nesse setor, destacaram-se as vendas de móveis, eletrodomésticos, tecidos, vestuários e calçados.

A diretora de estudos e pesquisas do Instituto Jones dos Santos Neves, Ana Carolina Gilberti, aponta quatro fatores que podem ter contribuído para um desempenho melhor do comércio no segundo trimestre de 2017 em relação ao primeiro.

“A gente tem um pouquinho mais de emprego formal, um valor um pouco menor na taxa de desemprego e uma estabilidade na renda. Tudo isso, associado à queda da inflação, nós entendemos que isso gera um poder aquisitivo melhor para as pessoas consumirem”, destacou.

Quando comparados o segundo trimestre de 2017 com o mesmo período do ano anterior, o PIB capixaba teve crescimento de 3,1%, com destaque para a performance da Indústria Extrativa (+7,4%), da Indústria de Transformação (+2,6%) e do Comércio Varejista ampliado (+3,2%). A expectativa é que a Agricultura também registre resultados positivos até o fim do ano, com aumento de produção de produtos como pimenta do reino, coco da bahia, banana, café conilon, mamão e tomate.

Na comparação do período de julho de 2016 a julho de 2017 com os dose meses imediatamente anteriores, o Espírito Santo registrou uma queda de 5% no PIB, segundo o Instituto Jones dos Santos Neves. No entanto, essa queda vem se reduzindo. O fator que mais colaborou para a queda foi a paralisação das atividades da Samarco em novembro de 2015.