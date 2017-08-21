ECO 101 não pagou licenciamento ambiental do trecho sul da BR 101

A concessionária ECO 101 não pagou a Guia de Recolhimento da União (GRU) referente à licença ambiental do trecho sul da BR 101, entre Viana e a divisa com o Estado do Rio de Janeiro. A informação é do Ibama, instituição responsável pela emissão da documentação. O pagamento deveria ser feito até o último dia 20 de agosto.

De acordo com a analista ambiental do Ibama, Letícia Meneghel, depois de pagar pela licença ambiental, a ECO 101 ainda precisaria complementar um estudo de supressão de vegetação. Agora, para conseguir a licença ambiental para a duplicação do trecho sul, a concessionária terá que pedir novamente a emissão do documento de cobrança, segundo a analista ambiental.

“Nós aguardávamos o pagamento. Até o momento, não foi comprovado. No entanto, a cobrança venceu. No intuito de continuar o processo, teria quer solicitado e justificado o não pagamento, para que seja gerada uma nova GRU, com uma outra data de vencimento, no mesmo valor”, explicou.

Ainda de acordo com Letícia Meneghel, não há penalidades pelo não pagamento do documento. No entanto, a concessionária fica impossibilitada de fazer a duplicação do trecho sul da rodovia sem a liberação da licença ambiental até que solicite a emissão de um novo documento e faça a quitação do valor.