ECO 101 não é a única culpada por atraso em duplicação, diz Hartung

O governador Paulo Hartung (PMDB) disse nesta segunda-feira que a concessionária ECO 101 não pode ser apontada como a única culpada pelo atraso na duplicação da BR 101 no Espírito Santo. Hartung criticou a demora no licenciamento ambiental das obras. A duplicação não ficará pronta no prazo previsto no contrato, até 2019.
A informação sobre o atraso foi dada pelo diretor superintendente da ECO 101, Roberto Paulo Hanke, à Comissão Externa de Fiscalização da Concessionária na Câmara dos Deputados. Quase 80% das obras previstas não estão sendo executadas, segundo relatório da própria ECO 101.
A empresa alega obstáculos para executar o contrato, como dificuldades econômicas e a demora para obter a licença do Ibama. Para Hartung, a burocracia nós órgãos ambientais prejudica o andamento das obras.
"Não tem problema a resposta ser negativa, mas tem que responder. Você pode dizer que não vai licenciar uma obra, que não tem condições de licenciar ou que vai licenciar com tais e tais condicionantes. Usar a burocracia como proteção do meio ambiente não é um bom caminho na minha visão. Tem que dizer o que pode fazer, o que não pode fazer", declara.
O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) foi procurado pela Rádio CBN, mas não se pronunciou até o fechamento desta reportagem. O governador, que defende a concessão, diz que a ECO 101 tem responsabilidade na demora e que precisa ser cobrada, mas que ela não pode ser apontada como única responsável.
Além da falta de agilidade no licenciamento, Hartung cita como pedra no caminho da obra o fato do BNDES não repassar o volume de recursos do BNDES, com taxa de juro subsidiada, prometida no início do contrato.
"A gente não deve olhar com superficialidade nessas coisas. No Brasil, é muito comum querer arranjar uma 'Geni', um culpado, dá pedrada no culpado e depois descobre que não é ele só o culpado ou nem é o culpado. Você vê erros para tudo quanto é lado. O consórcio tem a responsabilidade? Sim, ele tem. E nós temos de cobrar de uma maneira enérgica como o Governo do Estado está fazendo, apoiando a bancada federal. Mas nós temos de saber que não é só o consórcio e que tem aspectos de burocracia e aspectos financeiros", comenta.
A previsão contratual é de que metade da rodovia esteja duplicada até 2019. Até momento, nenhum quilômetro foi concluído na estrada que foi cenário da maior tragédia rodoviária do Espírito Santo, no último mês de junho quando um acidente envolvendo quatro veículos resultou na morte de 23 pessoas.