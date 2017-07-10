ECO 101 não é a única culpada por atraso em duplicação, diz Hartung

Paulo Hartung Crédito: Arquivo

O governador Paulo Hartung (PMDB) disse nesta segunda-feira que a concessionária ECO 101 não pode ser apontada como a única culpada pelo atraso na duplicação da BR 101 no Espírito Santo. Hartung criticou a demora no licenciamento ambiental das obras. A duplicação não ficará pronta no prazo previsto no contrato, até 2019.

A informação sobre o atraso foi dada pelo diretor superintendente da ECO 101, Roberto Paulo Hanke, à Comissão Externa de Fiscalização da Concessionária na Câmara dos Deputados. Quase 80% das obras previstas não estão sendo executadas, segundo relatório da própria ECO 101.

A empresa alega obstáculos para executar o contrato, como dificuldades econômicas e a demora para obter a licença do Ibama. Para Hartung, a burocracia nós órgãos ambientais prejudica o andamento das obras.

"Não tem problema a resposta ser negativa, mas tem que responder. Você pode dizer que não vai licenciar uma obra, que não tem condições de licenciar ou que vai licenciar com tais e tais condicionantes. Usar a burocracia como proteção do meio ambiente não é um bom caminho na minha visão. Tem que dizer o que pode fazer, o que não pode fazer", declara.

O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) foi procurado pela Rádio CBN, mas não se pronunciou até o fechamento desta reportagem. O governador, que defende a concessão, diz que a ECO 101 tem responsabilidade na demora e que precisa ser cobrada, mas que ela não pode ser apontada como única responsável.

Além da falta de agilidade no licenciamento, Hartung cita como pedra no caminho da obra o fato do BNDES não repassar o volume de recursos do BNDES, com taxa de juro subsidiada, prometida no início do contrato.

"A gente não deve olhar com superficialidade nessas coisas. No Brasil, é muito comum querer arranjar uma 'Geni', um culpado, dá pedrada no culpado e depois descobre que não é ele só o culpado ou nem é o culpado. Você vê erros para tudo quanto é lado. O consórcio tem a responsabilidade? Sim, ele tem. E nós temos de cobrar de uma maneira enérgica como o Governo do Estado está fazendo, apoiando a bancada federal. Mas nós temos de saber que não é só o consórcio e que tem aspectos de burocracia e aspectos financeiros", comenta.