Eco 101 já foi notificada mais de 1.700 vezes pela ANTT por irregularidades

Em menos de quatro anos de concessão da BR 101 no Espírito Santo, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aplicou 1.716 Termos de Registro de Ocorrência (TRO) à Eco 101. Ao todo as notificações por inconformidades na via somam R$ 32 milhões, que podem ser convertidos em multas.

Em 2014 foram 490 notificações, em 2015 foram expedidas 740; em 2016, o número chegou a 438 e neste ano já foram emitidos 48 TROs. A maioria das notificações está ligada ao pavimento e à sinalização da via, além da instalação de dispositivos de segurança. Juntos, esses três pontos somam 1.145 ocorrências. Até o momento nenhuma multa foi aplicada, uma vez que ainda cabe recursos à concessionária, que poderá se justificar quanto às irregularidades apontadas.

Nesta terça-feira (21) o diretor-geral da ANTT, Jorge Bastos, em audiência pública no Congresso Nacional, disse para a Comissão Externa da Câmara dos Deputados que fiscaliza a Eco 101, que a concessão de rodovias é feita para atender o usuário, não a concessionária. Ele foi ouvido para tratar questões apontadas na concessão capixaba pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Segundo o deputado federal Helder Salomão, um dos integrantes da comissão, o diretor da ANTT afirmou que ainda está preparando os argumentos que serão apresentados ao TCU. “Eles disseram que a agência discorda tecnicamente de alguns pontos, mas que ainda será necessário mais tempo para análise do acórdão divulgado pelo Tribunal. Certamente, vão contestar alguns pontos que teriam havido equívocos”, detalhou.

No acórdão do TCU, relatado pelo ministro Augusto Nardes e aprovado no pleno do Tribunal em fevereiro deste ano, ficou constatada uma série de indícios de irregularidades no andamento de obras da BR-101 no Espírito Santo. Avaliações preliminares do Tribunal apontam atrasos da concessionária ECO 101 na duplicação de diversos trechos de pista simples, na implantação de passarelas ao longo da rodovia e na construção do Contorno de Iconha.

O relatório indica também que a tarifa básica de pedágio calculada pela ANTT, praticada desde o ano passado, se apresenta “superestimada” - conforme descreve o documento. A análise dos auditores do TCU também indica que a agência não efetuou os devidos ajustes no cronograma de investimentos da concessionária. Todos os envolvidos já foram notificados e deverão apresentar seus argumentos à Corte.

O Outro lado

Por meio de nota, a Eco 101 disse que os TROs são mecanismos naturais entre a agência reguladora e a concessionária para informar ocorrências recorrentes em uma rodovia federal, onde há alto fluxo de veículos e que isso não implica no descumprimento do contrato.