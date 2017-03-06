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ECO 101 e ANTT podem sofrer punições caso irregularidades sejam comprovadas

Processo tramita no Tribunal de Contas da União (TCU) e o acórdão decidiu em plenário pelas notificações

Publicado em 06 de Março de 2017 às 19:21

Publicado em 

06 mar 2017 às 19:21
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a concessionária ECO 101 têm 15 dias, a contar das notificações, para enviarem as defesas e argumentos delas à Corte, com relação aos indícios de irregularidades no andamento de obras da BR-101 no Espírito Santo. O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu em plenário notificar a empresa e a agência.
Essas respostas serão analisadas pela assessoria técnica do Tribunal, e logo após, o processo será enviado ao gabinete do ministro-relator para a manifestação dele. O relator ainda pode pedir novas audiências e fiscalizações aos assessore técnicos para esclarecer eventuais dúvidas. Não há prazo para que o processo volte a Plenário.
ECO 101 e ANTT podem sofrer punições caso irregularidades sejam comprovadas
De modo geral, de acordo com o Regimento Interno, o TCU pode aplicar, no curso da apuração de irregularidades, multa e indisponibilidade dos bens do responsável por prazo não superior a um ano. Se considerar a infração grave, o TCU pode inabilitar o responsável para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal por um período que pode variar de cinco a oito anos e, em caso de fraude, pode declarar a inidoneidade de responsável para participar de licitação.
O Tribunal pode determinar à Advocacia-Geral da União (AGU), ou ao dirigente de entidade jurisdicionada, a adoção de providências para embargo dos bens de responsáveis julgados em débito.
O secretário do TCU-ES, Edmur Baida, explica que “caso a ANTT e a ECO 101 não consigam afastar os indícios levantados na fiscalização, o tribunal fixará determinações à agência para que ela estabeleça sanções e possíveis ajustes ao contrato para que a concessionária aplique os recursos que deixou de aplicar e agilize o andamento das obras”, relatou.
Baida ressalta ainda que, “se ficar comprovado que as tarifas de pedágio nesse período foram reajustadas de maneira que tenham provado prejuízos à sociedade, será compensada em futuros anos de cobrança de tarifas”, avaliou o secretário.
As penalidades aplicadas pelo TCU não excluem a aplicação de sanções penais e de sanções administrativas pelas autoridades competentes. A legislação eleitoral, por exemplo, prevê a inelegibilidade, por um período de oito anos, dos responsáveis por contas irregulares.
Com relação a BR-101/ES/BA, o TCU fiscalizou o contrato de concessão, com aprovação dos estágios de outorga em 2011, 2012 e 2014. No presente caso, foram feitas análises documentais.

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