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BR 101

ECO 101 apresenta comprovantes de pagamento de licença ambiental

Concessionária rebateu a informação do Ibama de que ela não teria pago o licenciamento ambiental referente ao trecho sul da BR 101

Publicado em 22 de Agosto de 2017 às 17:20

Publicado em 

22 ago 2017 às 17:20
A ECO 101 rebateu a informação do Ibama de que ela não teria pago o licenciamento ambiental referente ao trecho sul da BR 101. A concessionária apresentou comprovantes de pagamentos datados do dia 28 de julho, cerca de um mês antes do vencimento da Guia de Recolhimento da União (GRU). A cobrança venceu no último domingo (20).
A ECO 101 apresentou dois comprovantes de pagamentos. Um deles, no valor de R$ 121.561,29, e outro que custou R$ 48.808,80, totalizando R$ 170.370,09. Os dois boletos que a concessionária apresenta têm como beneficiário o Ibama. Em ambos, constam como data de vencimento o dia 20 de agosto. Os dois foram pagos no dia 28 de julho.
Nesta segunda-feira (21), a analista ambiental, Letícia Meneghel, que é responsável pelo procedimento de licenciamento ambiental da concessionária no Espírito Santo, afirmou, durante audiência do Comitê pela BR 101, na sede da OAB, que a ECO 101 não teria pago o valor para poder realizar obras na rodovia entre Viana e a divisa com o Estado do Rio de Janeiro.
O superintendente do Ibama no Espírito Santo, Guilherme Gomes de Souza, foi procurado pela reportagem nesta terça-feira (22) para se posicionar a respeito do assunto. Ele voltou a afirmar que, até a data de vencimento, o Ibama não tinha conhecimento do pagamento do licenciamento ambiental, mas que isso poderia ter sido feito na última segunda-feira, dia 21, já que o dia 20 de agosto caiu no domingo e, dessa forma, não poderia ser contado como o fim do prazo.
“Possivelmente, não foi paga nesse período que eles estão dizendo, porque se tivesse sido paga, nosso licenciamento já teria conhecimento. Eles, também, certamente, já teriam apresentado a comprovação desse pagamento desde julho, porque depende desse pagamento uma série de liberações e demandas importantes para a própria ECO”, afirmou.
Para fazer a duplicação do trecho sul da BR 101, a concessionária precisa, ainda, complementar um estudo de supressão de vegetação para a região. Recentemente, a ECO 101 informou que planeja não fazer a duplicação da rodovia, conforme prevê o contrato.
Procurada, a concessionária se manifestou por meio de nota. O comunicado diz que "causa estranheza por parte da empresa o fato de o Ibama local não ter registro do pagamento. Em relação a declaração da analista ambiental, publicada na imprensa nesta terça-feira, referente a autorização da supressão de vegetação, a ECO 101 esclarece que consta no Termo de referência emitido pelo Ibama o levantamento amostral para contagem de árvores. A concessionária reitera ainda que o Ibama se manifestou fora do seu prazo normativo sobre o levantamento de árvores no trecho, cujo prazo é de 75 dias. O órgão expediu parecer, após 13 meses, informando que a contagem não poderia ser feita pelo procedimento amostral."  

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