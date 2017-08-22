ECO 101 apresenta comprovantes de pagamento de licença ambiental

A ECO 101 apresentou dois comprovantes de pagamentos. Um deles, no valor de R$ 121.561,29, e outro que custou R$ 48.808,80, totalizando R$ 170.370,09. Os dois boletos que a concessionária apresenta têm como beneficiário o Ibama. Em ambos, constam como data de vencimento o dia 20 de agosto. Os dois foram pagos no dia 28 de julho.

Nesta segunda-feira (21), a analista ambiental, Letícia Meneghel, que é responsável pelo procedimento de licenciamento ambiental da concessionária no Espírito Santo, afirmou, durante audiência do Comitê pela BR 101, na sede da OAB, que a ECO 101 não teria pago o valor para poder realizar obras na rodovia entre Viana e a divisa com o Estado do Rio de Janeiro.

O superintendente do Ibama no Espírito Santo, Guilherme Gomes de Souza, foi procurado pela reportagem nesta terça-feira (22) para se posicionar a respeito do assunto. Ele voltou a afirmar que, até a data de vencimento, o Ibama não tinha conhecimento do pagamento do licenciamento ambiental, mas que isso poderia ter sido feito na última segunda-feira, dia 21, já que o dia 20 de agosto caiu no domingo e, dessa forma, não poderia ser contado como o fim do prazo.

“Possivelmente, não foi paga nesse período que eles estão dizendo, porque se tivesse sido paga, nosso licenciamento já teria conhecimento. Eles, também, certamente, já teriam apresentado a comprovação desse pagamento desde julho, porque depende desse pagamento uma série de liberações e demandas importantes para a própria ECO”, afirmou.

Para fazer a duplicação do trecho sul da BR 101, a concessionária precisa, ainda, complementar um estudo de supressão de vegetação para a região. Recentemente, a ECO 101 informou que planeja não fazer a duplicação da rodovia, conforme prevê o contrato.