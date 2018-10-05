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ELEIÇÕES 2018

E-Título: saiba como baixar o título digital para votar

Para quem já fez a biometria, o e-Título pode substituir um documento oficial com foto. No Espírito Santo, 111 mil eleitores já baixaram o aplicativo até esta sexta-feira (5), de acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES)

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 19:21

Publicado em 

05 out 2018 às 19:21
O e-Título foi lançado no final do ano passado pelo então presidente do TSE, Gilmar Mendes. Crédito: TSE/Reprodução
As eleições gerais deste ano têm uma novidade para todo o país: pela primeira vez, a população vai poder votar com o título de eleitor eletrônico. No Espírito Santo, 111 mil eleitores já baixaram o aplicativo até esta sexta-feira (5), de acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES). Para grande parte do eleitorado, o e-Título pode, inclusive, substituir um documento oficial com foto.
E-Título, saiba como baixar o título digital para votar
Para utilizar o e-Título, após baixar a ferramenta em alguma das lojas para Android e iOS, é preciso fazer o download do documento eletrônico. Aqueles que já fizeram o cadastramento biométrico vão poder votar normalmente utilizando apenas o e-Título, sem a necessidade de apresentar um documento oficial com foto, como explica o presidente da Comissão de Mesários do TRE-ES, Leonardo Penedo Prezotti. “Só para os eleitores que fizeram a biometria vai aparecer a foto, para os outros aparecem todos os dados, menos a foto”, frisou.
Leonardo Penedo Prezotti também diz que qualquer eleitor pode baixar o e-Título. No entanto, ressaltou que para aqueles que não fizeram cadastramento biométrico, é imprescindível a apresentação de um documento oficial com foto, como carteira de identidade ou CNH, porque a foto do eleitor não aparecerá no documento digital.
O e-Título também pode ser utilizado offline. O eleitor tem a possibilidade de fazer o download do documento eletrônico e utilizá-lo no momento da votação sem precisar estar conectado à internet para isso.
Além de facilitar a vida do eleitor no dia das eleições, o e-Título também informa o local de votação do eleitor e guia o usuário do aplicativo, por meio de GPS, até a sessão onde ele irá votar.
O Espírito Santo possui 2.754.728 eleitores. Desse total, 91.634 pessoas baixaram o aplicativo e vão poder utilizá-lo como documento de identificação no dia eleição porque já fizeram o cadastramento biométrico. Outros 20.129 fizeram o download do e-Título, mas vão precisar de um documento oficial com foto no dia da votação porque ainda não passaram pela biometria.

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