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VILA VELHA

Duzentas placas serão retiradas de Vila Velha por poluição visual

A partir da próxima semana, a administração municipal inicia uma fiscalização para notificar e buscar a retirada das placas que causam poluição visual e desorganização na cidade

Publicado em 06 de Maio de 2015 às 15:26

Publicado em 

06 mai 2015 às 15:26
Duzentas placas de publicidade instaladas em Vila Velha serão retiradas, segundo a prefeitura do município. A partir da próxima semana, a administração municipal inicia uma fiscalização para notificar e buscar a retirada das placas que causam poluição visual. A intenção é preservar o sítio histórico, áreas ambientais e o trânsito do município.
Duzentas de placas serão retiradas de Vila Velha por poluição visual
Vão entrar na mira da fiscalização placas, outdoors, painéis, letreiros, além de faixas e cartazes. Um decreto municipal publicado nesta semana criou zonas de exclusão, onde este tipo de material não poderá ser instalado.
São consideradas zonas de exclusão a área situada ao norte da Avenida Castelo Branco; o sítio histórico da Prainha; monumentos naturais de interesse de preservação e construções identificadas como patrimônio cultural; áreas situadas a 40 metros de pontes, viadutos, túneis e passarelas; áreas de proteção ambiental ou de interesse de preservação; vias beira-mar, incluindo as ruas transversais, bem como a primeira quadra frontal ao mar, em toda a extensão da orla.
De acordo com o prefeito Rodney Miranda, metade das placas já catalogadas estão em locais e condições irregulares. “Nós temos um cadastro com 400 placas, que foram examinadas uma por uma. Nosso levantamento inicial é que 50% delas deverão ser retiradas. Vão ficar 200, mas terão que respeitar as normas. Em regra, elas causam poluição visual e atrapalham até a mobilidade, impedindo o motorista de observar cruzamentos e a sinalização do trânsito”, disse.
As empresas que forem notificadas e não retirarem os anúncios vão receber multa de R$ 132,09, que pode aumentar em caso de reincidência. “Se por, acaso, mesmo com multa, a empresa ou pessoa física insistir em manter o anúncio, vamos fazer a retirada compulsória e repassar os custos dessa retirada para o responsável”, explicou Rodney.
O decreto também estabelece que as novas placas e anúncios a serem instaladas no município passem por autorização prévia da prefeitura.

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