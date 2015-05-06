Duzentas placas serão retiradas de Vila Velha por poluição visual

Duzentas placas de publicidade instaladas em Vila Velha serão retiradas, segundo a prefeitura do município. A partir da próxima semana, a administração municipal inicia uma fiscalização para notificar e buscar a retirada das placas que causam poluição visual. A intenção é preservar o sítio histórico, áreas ambientais e o trânsito do município.

Your browser does not support the audio element. Duzentas de placas serão retiradas de Vila Velha por poluição visual

Vão entrar na mira da fiscalização placas, outdoors, painéis, letreiros, além de faixas e cartazes. Um decreto municipal publicado nesta semana criou zonas de exclusão, onde este tipo de material não poderá ser instalado.

São consideradas zonas de exclusão a área situada ao norte da Avenida Castelo Branco; o sítio histórico da Prainha; monumentos naturais de interesse de preservação e construções identificadas como patrimônio cultural; áreas situadas a 40 metros de pontes, viadutos, túneis e passarelas; áreas de proteção ambiental ou de interesse de preservação; vias beira-mar, incluindo as ruas transversais, bem como a primeira quadra frontal ao mar, em toda a extensão da orla.

De acordo com o prefeito Rodney Miranda, metade das placas já catalogadas estão em locais e condições irregulares. “Nós temos um cadastro com 400 placas, que foram examinadas uma por uma. Nosso levantamento inicial é que 50% delas deverão ser retiradas. Vão ficar 200, mas terão que respeitar as normas. Em regra, elas causam poluição visual e atrapalham até a mobilidade, impedindo o motorista de observar cruzamentos e a sinalização do trânsito”, disse.

As empresas que forem notificadas e não retirarem os anúncios vão receber multa de R$ 132,09, que pode aumentar em caso de reincidência. “Se por, acaso, mesmo com multa, a empresa ou pessoa física insistir em manter o anúncio, vamos fazer a retirada compulsória e repassar os custos dessa retirada para o responsável”, explicou Rodney.