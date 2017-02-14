Sem acordo entre manifestantes e Governo e com quase todos os 10 mil policiais aquartelados nos batalhões, os criminosos sentiram-se à vontade para agir no Espírito Santo.

Na porta do Departamento Médico Legal (DML) de Vitória as histórias de dor e perdas se cruzaram. O tempo de espera para liberação dos corpos era uma angústia compartilhada por todos.

Your browser does not support the audio element. ESPECIAL 2 - Diony Silva - Durante o caos na segurança no Estado, histórias de dor e perdas se cruzaram na fila do DML - 5.02s - 13-02-17

Com a recepção do DML lotada, a dona de casa Gisele Andrade aguardava sentada na calçada a liberação do corpo do filho de 15 anos, que foi morto a tiros no dia 6 de fevereiro, em Cariacica. Abalada, ela era amparada por outra mãe, que também partilhava da mesma dor.

“Nos deram uma senha e vão começar a fazer a liberação por bairros, por causa da quantidade de corpos que estão aqui. Até a parte que a gente entrou, deu para sentir um cheiro muito forte. Não conseguimos nem ficar lá dentro. Não tem condições”, contou a mãe.

As estatísticas do Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo (Sindipol) apontam que desde que a PM deixou de ir às ruas até o dia 11 de fevereiro, apenas em uma semana, 138 mortes violentas foram registradas no Estado.

Com medo do que poderia acontecer nas ruas, o refúgio foi encontrado do lado de dentro dos muros. Com as janelas fechadas, as casas se transformaram em fortalezas. Mas na Serra, uma das cidades mais violentas do Espírito Santo, a residência onde o mecânico Alcenir Paiva, de 61 anos, morava com a família, não foi segura o bastante. Um parente próximo, que com medo não quis se identificar, conta que homens encapuzados invadiram o local atrás de outro criminoso, mas por engano mataram o idoso e o filho dele.

“Ele estava com o filho no colo, quando os bandidos entraram. Eram três encapuzados, apontaram a arma para o filho mais velho dele, foi ai que ele gritou: ‘por favor não mate meu filho’. Mas os bandidos, só deram a ordem para colocar a criança no chão, a que foi poupada, e atirou nos dois, que morreram”, conta.

A viúva, uma dona de casa de 46 anos, chegou ao local no momento do crime e também foi baleada, está internada e não conseguiu ir ao enterro do filho e do esposo. A criança está com familiares aguardando a alta médica da mãe. “A gente tem muito medo. Até de falar sobre o assunto, ele era trabalhador, não devia nada para ninguém. Deixou um menino de três anos. Uma criança que viu o pai inocente morrer pelas mãos de bandidos”, lamentou.

O secretário de Estado de Direitos humanos, Júlio Pompeu, repudiou o movimento que tirou os PMs das ruas e ressaltou que a polícia é a principal força na garantia dos direitos dos cidadãos. “Uma vida perdida por isso, uma morte por luta sindical já é absurda, e com o número que temos, eu nem tenho palavra para qualificar”, completou.

O secretário de estado de Direitos humanos, Julio Pompeu, repudiou o movimento que tirou os PMS das ruas e ressaltou que a polícia é a principal força na garantia dos direitos dos cidadãos. “Uma vida perdida por isso, uma morte por luta sindical já é absurda, e com o número que temos eu nem tenho palavra para qualificar”, completou.

Perfil dos mortos

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES), Homero Mafra, diz que a Ordem está avaliando a situação de violência no Estado na ausência da PM. Segundo ele, o que se percebe é que as mortes são, majoritariamente, casos de acerto de contas. “Pelo menos 90% dessas mortes são de homens, negros e pardos com idade entre 17 e 20 anos. Nossa posição é muito clara, esse movimento é inaceitável, ainda que as reivindicações sejam legítimas, conclui.

A Defensoria Pública do Estado, por meio do Subdefensor-geral, Fábio Bittencourt, disse que está acompanhando a situação de todas as famílias. "Em um primeiro momento auxiliamos na liberação dos corpos e em seguida vamos ajudar no amparo para que os casos sejam elucidados, afirmou.