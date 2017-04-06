Durante megaoperação da PM, populares reclamam de insegurança

A redução de policiamento, após a greve da Polícia Militar, que durou mais de 20 dias, em fevereiro, foi uma das reclamações registradas pela reportagem da Rádio CBN, em um dos locais da megaoperação da PM realizada nesta quinta-feira (6). A ação de caráter preventivo foi realizada em todos os 78 municípios, de acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). A operação chegou a ser qualificada como “inédita” ou “fictícia” por moradores do bairro Feu Rosa, na Serra.

A ação contou com abordagens de carros de passeio e coletivos. Os condutores e passageiros de ônibus também foram revistados. A dona de casa Andreia Rodrigues diz que quase não vê policiais nas ruas de Feu Rosa. Diariamente algum morador do bairro é alvo de bandidos, de acordo com a mulher. “É muito assalto, muito roubo de carro e policiamento não tem nenhum. O que está acontecendo aqui hoje é fictício. Não é a realidade do bairro”, afirmou à Rádio CBN.

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O comandante da PM, coronel Nylton Rodrigues, esteve nas ruas e ouviu a população no município da Serra Crédito: Fred Loureiro - Secom

O motorista Jocélio Andrade aprovou a operação, pois, segundo ele, isso inibe a ação de criminosos no bairro. Porém, ele diz que o ideal seria que outras abordagens como essa fossem realizadas, já que para ele a operação é inédita. “Nunca vi, já tem um ano e meio que moro aqui e essa é a primeira vez que estou vendo” uma abordagem dessa.

A aposentada Marilza Pereira, de 63 anos, que mora há 25 anos em Feu Rosa, conta que após a greve da PM, o policiamento foi reduzido no bairro. Segundo ela, além de assassinatos, os moradores são assaltados até durante o dia. “Falta policiamento. Não podemos sair de manhã para o ponto de ônibus que somos assaltadas. Na minha rua, os moradores saem para trabalhar e no ponto de ônibus são assaltados. Os bandidos levam os celulares de todo mundo”, contou.

O outro lado