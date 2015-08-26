A duração do julgamento do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho deve mudar. Previsto para durar cinco dias, com sentença dada entre a sexta-feira (28) e a madrugada de sábado (29), o tribunal do júri pode ganhar mais um dia. Isso devido a demora no depoimento do preso Odessi Martins da Silva, o Lumbrigão, nesta quarta-feira (26). Ele foi condenado como executor do magistrado.

Lumbrigão foi arrolado como testemunha de defesa do ex-policial civil Claudio Luiz Andrade Baptista, o Calú. As testemunhas de defesa do outro réu, o coronel de PM Walter Gomes Ferreira, foram ouvidas na terça-feira.

Your browser does not support the audio element. Duração do julgamento do Caso Alexandre pode se estender

O depoimento de Lumbrigão durou toda a manhã desta quarta e avançou no início da tarde, sendo que outras quatro testemunhas de Calú foram arroladas: o também condenado como executor do juiz, Giliarde Ferreira; o delegado aposentado da Polícia Civil, André Luiz Cunha; o ex-assistente de acusação neste processo, o advogado Antônio Franklin Cunha; e o perito Mauro Nadvorny.

O pai da vítima, advogado Alexandre Martins de Castro, fez uma avaliação das primeiras horas de depoimento de Lumbrigão, neste terceiro dia de Júri. "Essa tese de latrocínio já foi apresentado em sete julgamentos e, em todos eles, houve condenação por crime de mando. Não vamos esperar que o Lumbrigão mude o depoimento. Não creio que seja intimidação, mas o nome do Coronel Ferreira e do Calu impõe um certo medo a muitos segmentos da sociedade. Eu vivo dizendo que existem duas pessoas que não tem medo do Coronel: uma sou eu, a outra é ele mesmo", afirmou.

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O depoimento de Franklin Cunha é um dos mais esperados já que no início do processo ele atuou como assistente da acusação, contratado pelo pai de Alexandre, mas depois passou a defender a tese de latrocínio.