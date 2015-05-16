Duplicação da BR-262 fica para 2016

A obra de duplicação da BR-262, entre Viana e Victor Hugo, com previsão de início no segundo semestre de 2015 só deve começar em 2016. O motivo é a falta de verba do governo federal. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit-ES), que cuida das estradas federais no Estado, afirma que nenhuma obra será suspensa, mas elas serão adiadas para não haver o risco de paralisação após o início dos trabalhos.Outra obra que vai ficar para o ano que vem é construção da BR-447, que vai ligar a BR-101, em Cariacica, ao Porto de Capuaba, Vila Velha. Essa construção faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e está orçada em R$ 139 milhões, com previsão de conclusão de três anos.

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De acordo com o superintendente do Dnit-ES, Antonio Guanabarino, a orientação nacional é focar na manutenção das estradas. Ele destaca que para este ano órgão tem em caixa R$ 43 milhões para obras de manutenção.

O superintende afirma que o projeto executivo da duplicação da BR-262 já está em andamento e a licitação da BR-447 já foi feita. Porém, ele diz que as obras não vão começar este ano para não haver o risco de a obra ter de parar no meio por falta de recurso.

“São obras vultuosas que queremos começar sem risco de paralisação. Temos que ter uma disponibilidade e uma sinalização de recurso financeiro suficiente para não haver interrupção”, disse à Rádio CBN Vitória.

Sem garantia de verba

Apesar de afirmar que as obras começam em 2016, o superintendente do Dnit disse que não há nenhuma garantia de que haverá dinheiro no próximo ano.