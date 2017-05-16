Duplicação da BR 262 começa em até 45 dias

As obras de duplicação da BR 262 devem começar em até 45 dias, segundo o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Ezio Gonçalves dos Reis. Nesta terça-feira (16), o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) liberou a licença prévia para a ampliação da rodovia. O investimento total nas obras é de R$ 550 milhões.

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O órgão também entregou a licença de instalação para o subtrecho que vai da entrada do km 49, próximo ao zoológico de Marechal Floriano, até o trevo de Paraju, em Domingos Martins. A licitação prevê, no total, a duplicação de um trecho de 52 quilômetros que vai de Viana até a localidade de Victor Hugo, entre o km 16 e o km 71.

Segundo Ezio Gonçalves dos Reis, o que falta para as obras começarem no subtrecho de sete quilômetros, entre o zoológico de Marechal Floriano e o trevo de Paraju é a autorização para supressão vegetal na região. “Na próxima quinta-feira (18), nós vamos fazer uma reunião no Dnit para fechar os números e entrar com a solicitação da supressão vegetal. Feito isso e obtendo-se a licença, eu creio que entre 40 e 45 dias nós vamos iniciar as obras”, informou.

As condições da BR 262 são motivos de reclamações entre os motoristas que trafegam pela rodovia. O caminhoneiro Joaquim Medeiros, de 61 anos, é um deles. Ele diz que o local é muito inseguro. “É uma estrada que não tem segurança e estrutura para andar carreta ou qualquer carro”, queixou-se.

O caminhoneiro Edvaldo de Lima compartilha a mesma opinião de Joaquim Medeiros sobre a BR 262. “Hoje, ela é péssima. Não tem segurança alguma. Em relação a assaltos, a rodovia é tranquila, mas a estrada é muito perigosa. Se cair de qualquer lado, a gente morre e ainda mata outras pessoas”, disse.