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Na Reta da Penha

Dupla é presa após fazer arrastão em ônibus do Transcol na Reta da Penha

Com os dois os guardas apreenderam celulares, carteiras e um cordão de uma das vítimas

Publicado em 20 de Maio de 2015 às 23:25

Publicado em 

20 mai 2015 às 23:25
Dois jovens foram presos após realizarem um arrastão em um ônibus do Transcol que fazia a linha 509 (Terminal de Carapina – Campo Grande), na Reta da Penha, em Vitória. O assalto aconteceu na tarde desta quarta-feira.Johnatan Luiz Coelho do Nascimento, 20 anos, e Henrique Machado da Silva, de 19, foram capturados pela Guarda Municipal quando passavam pela Avenida Jones dos Santos Neves. Um deles correu ao ver a guarnição, mas acabou capturado. Os dois têm passagens pela polícia. Henrique contou aos guardas que saiu há poucos dias da prisão. Com os dois os guardas apreenderam celulares, carteiras e um cordão de uma das vítimas. Segundo relato dos passageiros, a dupla fez ameaças com uma faca e mandou que todos entregassem os pertences.Já no final da Reta da Penha eles saltaram do ônibus. Um motoqueiro que viu a ação avisou a uma guarnição da guarda que estava próxima ao local. Com as características passadas os agentes conseguiram prender os acusados.
Com informações do portal Gazeta Online

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