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COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS

Duas toneladas de drogas apreendidas em apenas cinco meses no ES

As drogas sintéticas, como ecstasy e LSD, também ganharam o mercado capixaba e estão na mira da polícia

Publicado em 26 de Junho de 2015 às 17:41

Publicado em 

26 jun 2015 às 17:41
Os números do combate ao tráfico de drogas e entorpecentes no Espírito Santo impressionam: somente nos cinco primeiros meses de 2015, foram apreendidas duas toneladas de drogas na Grande Vitória pelas polícias Civil e Militar. Entre as principais drogas estão a maconha, a cocaína e o crack. As drogas sintéticas, como ecstasy e LSD, também ganharam o mercado capixaba e estão na mira da Polícia Federal no Espírito Santo. Em 2014, de junho a dezembro, a apreensão resultou em uma tonelada de drogas.  
Duas toneladas de drogas apreendidas em apenas cinco meses no ES
Os índices de apreensão revelam o aumento do comércio de drogas em terras capixabas, além do aumento do consumo, segundo o titular da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, Wellington Lugon. Para ele, com a crise econômica e o aumento do desemprego, a tendência é que a prática do tráfico aumente.
"Creio que nosso trabalho é árduo e tende a aumentar. A tendência é aumentar, ainda mais com essa crise. A gente sabe que muitas pessoas buscam na droga uma fuga da realidade e muitos procuram como oportunidade de conseguir algum dinheiro. O aumento do desemprego com certeza fará com que as pessoas sejam tentadas pelos traficantes e, infelizmente, irão por esse caminho. Mas, a Polícia Civil tem intensificado o combate repreensivo, que no caso resulta nas apreensões. Sem contar o trabalho de prevenção", afirmou.
A Polícia Federal também registra números altos de apreensões: no ano passado foram cerca de 400 kg de drogas. Já em 2015, a principal apreensão foi de comprimidos de ecstasy, algo em torno de 5 mil, segundo o superintendente em exercício da PF, Rodrigo De Lucca Jardim. Ainda este ano foi descoberta uma nova droga sendo comercializada no Espírito Santo, o NBOME. Esse novo tipo é semelhante ao LSD.
"A incidência da droga sintética, principalmente em Guarapari, é muito forte. Pelo Estado do Espírito Santo ser portuário, facilita a entrada e saída de drogas. Diariamente são milhares de contêineres que são carregados ou descarregados. E são muitos portos. É uma área que estamos aumentando e avançando na fiscalização e atuação. Em relação a outras ações, temos um pouco mais de dificuldade por causa da complexidade dos locais", avaliou o delegado.
Nesta sexta-feira (26), em que é lembrado o Dia Internacional de Prevenção e Luta Contra o Tráfico de Drogas, foi realizada uma cerimônia de incineração de cerca de três toneladas de drogas, na sede da Polícia Federal. As drogas queimadas são resultado de apreensões realizadas pelas polícias Civil, Militar e Federal ao longo do ano passado. 

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