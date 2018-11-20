Wagner Dondoni foi condenado a 24 anos e 11 meses de prisão Crédito: Gabriel Lordêllo/Arquivo A Gazeta

Duas semanas depois de ser condenado a 24 anos e 11 meses de prisão, o representante comercial Wagner José Dondoni continua foragido da Justiça. Na manhã desta terça-feira (20), a Polícia Civil, por meio da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas, afirmou que continua realizando diligências para encontrar Dondoni, incluindo o endereço dele em Cariacica e um endereço na cidade de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais.

Your browser does not support the audio element. Duas semanas após condenação, Dondoni continua foragido

Alegando questões estratégicas, a Polícia Civil informou que novas informações de locais onde serão realizadas novas diligências não serão divulgadas. Na semana passada Wagner José Dondoni escapou da polícia em Minas Gerais após investigadores realizarem buscas no Estado.

A polícia também afirmou que as buscas vão continuar por tempo indeterminado. Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.

O JULGAMENTO

A condenação de Dondoni foi anunciada dez anos após a tragédia na BR 101, em Viana, que destruiu a família do cabeleireiro Ronaldo Andrade - único sobrevivente do carro atingido pelo representante comercial. Ronaldo Antes perdeu a esposa Maria Sueli Costa Miranda, e os dois filhos, Rafael Scalfoni Andrade e Ronald Costa Andrade.