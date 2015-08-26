Duas pessoas morrem em incêndio em tanque de combustível em Tubarão

Pelo menos duas pessoas morreram na explosão de uma caldeira em uma área administrada pela BR Distribuidora, uma subsidiária da Petrobras. O fogo começou por volta das 10h desta quarta-feira (26) na região onde ficam instaladas a Vale e Arcelor Mittal.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da BR Distribuidora, que também administra a área. As duas vítimas ainda não foram identificadas, mas a informação é de que elas são funcionárias da empresa JB Produtos Industriais.

Your browser does not support the audio element. Flash - Wing Costa - Fumaça 2 - 26-08-15

O Corpo de Bombeiros também confirmou as duas vítimas, que ainda não foram identificadas. Os bombeiros permanecem no local controlando o incêndio.

A Petrobras Distribuidora enviou uma nota onde informa que ocorreu uma explosão por volta das 10h em um tanque de combustível de alimentação da caldeira do Terminal de Vitória, localizado no Complexo de Tubarão. Dois prestadores de serviço, que realizavam manutenção programada, faleceram.

Investigação

O incêndio, cujas causas serão apuradas por uma comissão interna, foi controlado pelas equipes de emergência e não há risco para a população do entorno. A Petrobras Distribuidora lamenta o ocorrido e está colaborando com a empresa terceirizada para dar apoio às famílias das vítimas.

O incêndio já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, que ainda atua no local. Mais cedo, uma densa fumaça escura pode ser vista por toda orla de Vitória. O incêndio ocorreu em uma área de armazenamento de combustível operada pela Petrobras. O Terminal de Granéis Líquidos (TGL) fica entre os terminais de carga e descarga da Vale, na área da empresa.