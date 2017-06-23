Drama de familiares para reconhecer parentes continua no DML

Familiares das vítimas da tragédia na BR 101 estiveram no DML Crédito: Caíque Verli | Rádio CBN

Um dia após a tragédia na BR 101, em Guarapari, que envolveu um ônibus, uma carreta e duas ambulâncias, o drama das famílias para reconhecer os parentes mortos no acidente continua. Dos mortos, onze corpos, de acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), vão precisar passar por exames de DNA para serem identificados, processo que pode demorar até um mês.

Na manhã desta sexta-feira (23), familiares estiveram Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para onde os corpos foram levados após o acidente. Abalados, eles não gravaram entrevistas. Uma das famílias veio de São Paulo para tentar liberar uma das vítimas que estavam no ônibus.

Muitas vítimas morreram carbonizadas. Esses corpos serão identificados através de impressões digitais, arcada dentária ou exames de DNA. Como o ônibus fazia a linha São Paulo- Vitória, o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, André Garcia, diz que mantém contato com o Governo de São Paulo para acelerar a liberação dos corpos de vítimas paulistas.

"Fizemos um contato hoje duas vezes com o secretário de Segurança de São Paulo, Mágino Alves Barbosa Filho, para a gente acelerar o fluxo de trocas de informações porque o material coletado aqui vai ser encaminhado para identificação e confrontação das vítimas. São Paulo chegou a oferecer ajuda com pessoal, mas não vai ser necessário. Precisamos apenas acelerar esse fluxo de informações", informa.