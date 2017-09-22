Dragagem do Porto de Vitória deve ser entregue no dia 02 de outubro

A dragagem do Porto de Vitória deve ser concluída na próxima semana. A intervenção, que estava planejada para ser finalizada em abril deste ano, atrasou seis meses. De acordo com a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), o atraso aconteceu por conta de questões técnicas da obra. Com as alterações, a quantidade de carga que circula no porto deve aumentar a partir de 2018.

A dragagem do Porto de Vitória será concluída no dia 30 de setembro. Segundo o diretor de Infraestrutura e Operações da Codesa, Guilherme Magalhães, faltam cerca de 100 metros cúbicos de rochas para serem retirados do local.

A expectativa é que no primeiro semestre do ano que vem o Porto de Vitória possa receber navios com capacidade para carregar até 70 mil toneladas. Atualmente, a quantidade de mercadorias transportadas por cada embarcação gira em torno de 30 mil toneladas.

Com isso, a Codesa já projeta um aumento significativo na movimentação de cargas, como comenta Guilherme Magalhães. “A previsão é de um crescimento entre 30% e 40% do volume de cargas movimentadas anualmente. Essa expectativa se baseia no volume que deixou de frequentar o Porto de Vitória”, disse.

O diretor de Infraestrutura e Operações da Codesa destacou que as mudanças no porto devem trazer competitividade para as mercadorias capixabas. “Os nossos principais produtos, como o granito e o café podem chegar com preços menores nos mercados consumidores internacionais. Também se viabiliza que algumas importações feitas pelo país aconteçam pelo Espírito Santo.”

Em média, os navios que entram no Porto de Vitória possuem um calado de 10,67 metros. Com a finalização da dragagem, a projeção é que embarcações com até 12,5 metros de calado possam chegar ao porto.