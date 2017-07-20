A Polícia Civil concluiu o inquérito do caso de um advogado de 49 anos, acusado de estuprar uma menina de 11 anos na região de Jacaraípe, na Serra. Em depoimento, ele admitiu que a criança esteve na casa dele na data do crime, mas nega que tenha cometido o estupro. No entanto, o laudo pericial confirma que a menina foi abusada. Além disso, a vítima reconheceu a foto do homem e a casa onde ele mora. Por conta do trauma, ela se mudou com a mãe para a Bahia.

Your browser does not support the audio element. DPCA conclui inquérito sobre caso do estupro de menina de 11 anos

Segundo o delegado Lorenzo Pazolini, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), o advogado alega que a criança teria pedido para usar o banheiro na casa dele e que teria tomado café e comido um pão. O depoimento da menina, no entanto, aponta que ela foi chamada pelo homem até a casa dele, onde foi estuprada.

O laudo pericial confirma que a criança sofreu abuso sexual no dia 7 de janeiro deste ano, data do crime, o que, segundo o delegado, torna a versão da vítima ainda mais robusta. “O fato é que não há dúvida de que ela esteve na residência do acusado, de 25 a 30 minutos. Ele próprio confirma. Não nos parece que seja razoável que uma criança de apenas 11 anos de idade frequente a casa de um cidadão de 49 anos que ela não conhecia, com quem nunca conversou e que permaneça lá por meia hora”, destacou o delegado.

No depoimento, a vítima também afirmou que o homem disse o próprio nome a ela. Após identificar a casa onde mora o acusado, a Polícia Civil constatou que ela pertence ao advogado que tem o mesmo nome informado pela menina. A casa foi localizada de acordo com descrições feitas pela criança e a partir do mapeamento do local.

O crime aconteceu no dia 7 de janeiro deste ano. A menina foi chamada pelo homem que a trancou em casa e cometeu o estupro. O abuso aconteceu no bairro São Francisco, na região de Jacaraípe, na Serra. O homem foi preso no último dia 10 de julho, quando chegava ao escritório em que trabalhava, no Edifício Portugal, no Centro de Vitória.

O acusado é divorciado e pai de dois filhos. Segundo o delegado Lorenzo Pazolini, as investigações mostraram que ele deixou de comparecer a audiências de clientes que representava e também ia com menos frequência ao escritório em que trabalhava.