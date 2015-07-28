A partir de agosto os proprietários de cerca de 12 mil imóveis de Vitória poderão ser multados por não ligarem a casa à rede de esgoto. As multas variam de R$ 900 a R$ 20 mil. Segundo a prefeitura, 15 mil imóveis foram notificados desde maio e tiveram um prazo de 90 dias para normalizarem a situação. Cerca de 20% fez a ligação e o restante começará a ser autuado.

Após a aprovação de uma lei municipal em maio deste ano, a prefeitura passou a ter autonomia para fiscalizar as ligações na rede de esgoto e notificar quem possui cobertura da rede, mas não efetuou a ligação. De acordo com a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), Vitória possui 79,3% de cobertura de rede de esgoto, mas 67,2% dos imóveis estão conectados à ela.

Your browser does not support the audio element. Doze mil imóveis em Vitória podem ser alvos de multas por não estarem ligados à rede de esgoto

Segundo o assessor de projetos especiais da Secretaria de Gestão Estratégica de Vitória, Sergio Peterle, o intuito não é apenas praticar as autuações, mas conscientizar a população a se conectar à rede.

“Esperamos que todo mundo faça a sua parte com a natureza. Os benefícios são muito grandes. A água passa a ter mais qualidade e a gente dá o exemplo para demais cidades. Os índices de doença também são reduzidos, a população só tem a ganhar, e logo à curto prazo”, explicou à Rádio CBN Vitória.

Mais de 1 milhão de litros de esgoto

De acordo com Peterle, os 20% de imóveis que já se conectaram à rede, após as notificações, fizeram com que 1,2 milhões de litros de esgoto deixassem de ser lançados, diariamente, na Baía de Vitória. As multas vão começar a ser aplicadas em agosto e, logo no início deste mês, 50 imóveis que não se adequaram estão na mira da fiscalização.

O valor da multa varia de acordo com a quantidade consumida pela unidade residencial ou empresa e os primeiros a serem fiscalizados são os que mais lançam esgoto fora da rede. A ligação do imóvel com a rede da Cesan pode ser feita por meio de um bombeiro hidráulico.

O gerente de Coleta e Tratamento de Esgoto da Cesan, Luiz Cláudio Rodrigues, disse que as ações em conjunto com os municípios são importantes para o aumento de cidadãos ligados à rede. Segundo o gerente, menos da metade da população da Grande Vitória (455,7%) está conectado à rede de esgoto.