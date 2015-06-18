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Doze lojas já fecharam após obras na Leitão da Silva e comerciantes buscam compensação

Já o órgão responsável, o DER, reclama que a escassez de sinalização na avenida tem acontecido por atos de vandalismo

Publicado em 18 de Junho de 2015 às 15:33

Publicado em 

18 jun 2015 às 15:33
Desde que começou, há 15 meses, as obras na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, têm gerado vários transtornos aos comerciantes da região. Neste período, segundo a Associação das Empresas da Leitão da Silva e Imediações (Assemples), 12 estabelecimentos comerciais fecharam as portas. Alguns lojistas, inclusive, estudam maneiras de obter das autoridades o ressarcimento pelos prejuízos.
Para tentar amenizar os problemas, o Departamento de Estradas e Rodagens (DER-ES) informou que mudanças na sinalização e limpeza das obras serão realizadas. De acordo com o presidente da Assemples, Wellington Gonçalves, doze lojas fecharam na avenida. Pela região, é fácil encontrar diversos pontos vazios e com placas de “Aluga-se”. A alternativa para buscar o público de volta é realizar promoções. “Acredito que 12 lojas fecharam aqui, não só por causa das obras, também pela crise econômica. Mas, aqui a gente sofre duas vezes, porque tem o agravante da obra. Estamos pensando em algumas ações, como promoções no comércio, para trazer o público de volta”, disse à Rádio CBN Vitória.
Doze lojas já fecharam após obra na Leitão da Silva e comerciantes buscam compensação
Ressarcimento
Ainda segundo Wellington, alguns comerciantes da região querem, após se esgotar o prazo inicial de conclusão das obras, buscar um ressarcimento destes prejuízos. “Alguns comerciantes falam em pleitear junto ao Governo e à Prefeitura algum tipo de compensação, mas enquanto o prazo não se esgotar, temos que aguardar”, afirmou.
Proprietária de uma loja de extintores, Arlete De Angeli disse que a sujeira e a impossibilidade de estacionar os carros é o que mais afasta seus clientes. Ela também perdeu um inquilino, proprietário de uma loja de pneus, que resolveu deixar o local. Nesta semana, uma revendedora de automóveis também deixou a região.
 
 
VandalismoNa tentativa de amenizar estes efeitos, o diretor-geral do DER-ES, Halpher Luiggi, informa que haverá melhorias nos próximos dias, como implantação de sinalização luminosa à noite e maior limpeza da via. O sentido César Hilal também passará a ser pavimentado nos próximos dias. O diretor também reclamou que a falta de sinalização na avenida tem acontecido por atos de vandalismo.“A gente tem percebido que, principalmente à noite, placas estão sendo destruídas ou roubadas. Especialmente as placas de velocidade. Não sabemos o motivo desses roubos. Isto tem acontecido com certa frequência. Já solicitamos o apoio da Guarda Municipal e Polícia Militar”, explicou à CBN.Sobre uma multa de R$ 1 milhão que seria aplicada à empresa responsável pela obra por não cumprir com prazos e serviços, Halpher Luiggi informou que a construtora recorreu e o processo está em fase de análise. O diretor também garantiu que as obras terminam em dezembro de 2016, novo prazo dado pelo Governo do Estado neste ano.

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