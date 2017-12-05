Dos 1200 mm de chuva esperados para este ano, ainda faltam 400 mm

Bairro Sotelândia, em Cariacica, alagado por causa da chuva Crédito: Carlos Alberto Silva

A Defesa Civil Estadual divulgou um novo balanço na manhã desta terça-feira. A maior quantidade de chuva no acumulado das últimas 24 horas foi no município de Governador Lindenberg, com 51.54 mm, seguido de São Domingos do Norte (45.19), Colatina (41.3), São Roque do Canaã (33.24), Barra de São Francisco (30.43), Ecoporanga (30.4), Guaçuí (27.03), Vila Velha (24.4), Aracruz (22.67) e Cariacica (21.39).

Your browser does not support the audio element. Dos 1200 mm de chuva esperadas para o Espírito Santo neste ano, ainda faltam 400 mm

Em relação às famílias desalojadas e desabrigadas, a Defesa Civil informou que são, ao todo, 11 famílias desalojadas nas cidades de Vitória (01), Muniz Freire (01), Cariacica (04) e Afonso Cláudio (05), e outras 33 desabrigadas em Muniz Freire (07) Iconha (01), Fundão (01), Viana (18), Presidente Kennedy (01) e Afonso Cláudio (05).

Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, para o Espírito Santo, no ano inteiro, são esperados 1200 mm de chuva. Até agora, já foram 800 mm. Segundo Borges, se as estatísticas se confirmarem, ainda faltam 400 mm de chuva para o Estado ainda este ano.

O Incaper divulgou na manhã desta terça-feira (05) um novo alerta meteorológico para o risco de chuva forte em todas as regiões do Espírito Santo da noite desta terça até a manhã da quarta-feira (06).