O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), esteve no Espírito Santo nesta quarta-feira (23). No Estado, os principais compromissos foram um almoço com o governador Paulo Hartung (PMDB) e o recebimento do título de cidadão vilavelhense. Apontado como possível candidato tucano à Presidência da República, Doria negou que esteja viajando pelo Brasil para promover o próprio nome e disse que espera que Lula seja candidato em 2018.

No Palácio Anchieta, o prefeito de São Paulo disse que não se apresenta como um pré-candidato ao Palácio do Planalto e que não há uma pré-campanha sendo feita, apesar das viagens que tem feito ao redor do Brasil. Doria afirmou que não há paralelo entre as visitas que ele faz a outras cidades e as caravanas do ex-presidente Lula, que está viajando a diversas cidades brasileiras.

Your browser does not support the audio element. Doria nega que esteja viajando pelo Brasil para lançar candidatura

O prefeito de São Paulo também comentou que espera que o petista seja candidato à presidência. “Eu não gosto do ex-presidente Lula, mas ele tem todo o direito de fazer a sua caravana, visitar o lugar que ele desejar. Isso faz parte da democracia. Eu defendo, inclusive, que ele dispute as eleições e que perca, porque, ao perder, nós enterramos um mito.”

No Espírito Santo, o tucano almoçou com o governador Paulo Hartung, no Palácio Anchieta, sede do governo estadual. Além disso, ele também recebeu o título de cidadão vilavelhense da Câmara de Vereadores do município.

O discurso de João Doria na Câmara durou aproximadamente 30 minutos. Na ocasião, ele agradeceu a honraria, falou sobre a própria trajetória política e empresarial e encerrou a fala adaptando o slogan utilizado na campanha eleitoral para prefeito, substituindo o “acelera, São Paulo” por “acelera, Brasil”.