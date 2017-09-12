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BR-101

Donos de carreta envolvida no acidente em junho estão em liberdade

Os irmãos Pretti foram soltos porque venceu o prazo da prisão temporária, que é de cinco dias, prorrogáveis para mais cinco

Publicado em 12 de Setembro de 2017 às 19:16

Publicado em 

12 set 2017 às 19:16
Os donos da Jamarle Transportes, empresa responsável pela carreta envolvida no acidente que deixou 23 mortos na BR-101, em Guarapari, no mês de junho, já estão em liberdade. Jacymar Pretti e Leocir Braz Pretti foram presos no dia 24 de agosto, quando a Justiça decretou a prisão temporária. Segundo a Polícia Civil, os dois estavam atrapalhando as investigações e aliciando testemunhas. Os irmãos Pretti foram soltos porque venceu o prazo da prisão temporária, que é de cinco dias, prorrogáveis para mais cinco.
Donos de carreta envolvida no acidente em junho estão em liberdade
O caso está sendo investigado pelo delegado Alberto Roque, titular da Delegacia de Delitos de Trânsito. Na ocasião da prisão, o delegado afirmou que um dia antes do depoimento, uma testemunha foi orientada pelos irmão a omitir os fatos acerca do excesso de peso e as orientações para fugir da fiscalização.
O advogado de defesa dos proprietários da Jamarle Transportes, Dionísio Balarine Neto, destacou que Leocir e Jacymar estão em liberdade, pois o prazo da prisão temporária chegou ao fim no dia 03 de setembro. Ele destacou que somente o laudo vai poder apontar o que realmente causou o acidente entre o ônibus de viagem, a ambulância e a carreta. "Enquanto não sair o laudo técnico eu tenho que acreditar nos meus clientes. E eles a todo momento afirmam que sempre deram manutenções nos veículos”, contou.
Ainda segundo a defesa dos irmãos Pretti, não havia a necessidade da prisão dos proprietários da transportadora. “Eu entendo que não havia a necessidade diante até da conduta dessas pessoas, são idosos, pessoas que sempre trabalharam, nunca tiveram nenhum problema judicial, nunca se envolveram com crime”, afirmou.
Segundo a assessoria da Polícia Civil, não há previsão para o inquérito ser concluído.

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