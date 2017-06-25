Vista panorâmica do bairro Itapoã, um dos mais populosos de Vila Velha Crédito: Edson Chagas

O barulho dos bares na região conhecida como Triângulo de Vila Velha, no bairro Itapoã, tem incomodado moradores da região. Por conta disso, o Ministério Público Estadual (MPE), a prefeitura de Vila Velha e quatro estabelecimentos assinaram um Termo de Ajuste de Conduta para fazer adequações nos bares e diminuir os ruídos na região.

O casal Roberto Andrade e Marize Guerra são moradores de Itapoã e dizem que a música alta e o barulho dos frequentadores do Triângulo de Vila Velha dificultam o descanso de quem vive perto dos bares, como é o caso deles. Marize diz que precisa encontrar alternativas para conseguir dormir. “De terça a domingo, o barulho é 'puxado'. Eu tenho que colocar um tampão no ouvido, senão eu não consigo dormir”, disse.

Your browser does not support the audio element. Donos de bares fazem acordo para reduzir barulho em Vila Velha

O marido de Marize, Roberto Andrade, apoia o Termo de Ajuste de Conduta assinado e espera que a medida traga soluções para os moradores. “A propagação de som é muito grande. Se eles fizerem um serviço para evitar que o barulho seja muito forte vai ser muito bom, vai ser ótimo”, comentou.

Segundo o promotor de Justiça, Gustavo Senna, os estabelecimentos que assinaram o acordo com o Ministério Público e a prefeitura de Vila Velha são o Caranguejo do Assis, o Casa Rio, o De Passagem e o Longe de Casa. Com isso, cada um desses locais vai ter que apresentar projeto de tratamento acústico que precisa ser aprovado pela prefeitura.

De acordo com o promotor, o Ministério Público quer buscar uma solução que atenda tanto os comerciantes quanto os moradores da região que se sentem incomodados com os ruídos, sem cercear a atividade econômica dos empresários da região de Itapoã. Além disso, Gustavo Senna garante que a atuação do MPE vai ser ampliada em Vila Velha.

“Essa iniciativa não vai parar naquele local. Nós estamos empenhados em avançar em relação a todo o município, inclusive a orla, onde já estamos iniciando uma discussão com a prefeitura sobre a ocupação, exploração e sonorização que causa problemas e gera muita reclamação”, afirmou.