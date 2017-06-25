O barulho dos bares na região conhecida como Triângulo de Vila Velha, no bairro Itapoã, tem incomodado moradores da região. Por conta disso, o Ministério Público Estadual (MPE), a prefeitura de Vila Velha e quatro estabelecimentos assinaram um Termo de Ajuste de Conduta para fazer adequações nos bares e diminuir os ruídos na região.
O casal Roberto Andrade e Marize Guerra são moradores de Itapoã e dizem que a música alta e o barulho dos frequentadores do Triângulo de Vila Velha dificultam o descanso de quem vive perto dos bares, como é o caso deles. Marize diz que precisa encontrar alternativas para conseguir dormir. “De terça a domingo, o barulho é 'puxado'. Eu tenho que colocar um tampão no ouvido, senão eu não consigo dormir”, disse.
Donos de bares fazem acordo para reduzir barulho em Vila Velha
O marido de Marize, Roberto Andrade, apoia o Termo de Ajuste de Conduta assinado e espera que a medida traga soluções para os moradores. “A propagação de som é muito grande. Se eles fizerem um serviço para evitar que o barulho seja muito forte vai ser muito bom, vai ser ótimo”, comentou.
Segundo o promotor de Justiça, Gustavo Senna, os estabelecimentos que assinaram o acordo com o Ministério Público e a prefeitura de Vila Velha são o Caranguejo do Assis, o Casa Rio, o De Passagem e o Longe de Casa. Com isso, cada um desses locais vai ter que apresentar projeto de tratamento acústico que precisa ser aprovado pela prefeitura.
De acordo com o promotor, o Ministério Público quer buscar uma solução que atenda tanto os comerciantes quanto os moradores da região que se sentem incomodados com os ruídos, sem cercear a atividade econômica dos empresários da região de Itapoã. Além disso, Gustavo Senna garante que a atuação do MPE vai ser ampliada em Vila Velha.
“Essa iniciativa não vai parar naquele local. Nós estamos empenhados em avançar em relação a todo o município, inclusive a orla, onde já estamos iniciando uma discussão com a prefeitura sobre a ocupação, exploração e sonorização que causa problemas e gera muita reclamação”, afirmou.
Na região do Triângulo de Vila Velha, o Termo de Ajuste de Conduta assinado pelos empresários com o Ministério Público e a prefeitura também prevê a regularização da ocupação das calçadas com mesas e cadeiras, de acordo com o Código de Posturas do município.